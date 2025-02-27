https://ria.ru/20250227/politika-2002033949.html

В ЕС началась паника из-за политики США, заявили на Западе

В ЕС началась паника из-за политики США, заявили на Западе - РИА Новости, 27.02.2025

В ЕС началась паника из-за политики США, заявили на Западе

Настроенные против России европейские страны в панике из-за политики США, заявил экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Гленна Дизена. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:38:00+03:00

2025-02-27T18:38:00+03:00

2025-02-27T19:46:00+03:00

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евросоюз

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флориан филиппо

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Настроенные против России европейские страны в панике из-за политики США, заявил экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Гленна Дизена."Эти маленькие страны (Балтии. — Прим. ред.) были самыми крикливыми русофобами из всех стран. Они рассчитывали на то, что у США будет большая дубинка, которая их защитит, а теперь США не защищают их, поэтому они в панике", — сказал он.По мнению эксперта, небольшие государства в регионе вели опрометчивую и опасную политику, поэтому их дальнейший курс вызывает тревогу.В Европе ни раз говорили о всепоглощающей русофобии. Так, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо осенью заявил, что ненависть к России стала частью такой же политики, когда страны союза обязаны принимать это как догму, даже если некоторые понимают, что для них это разрушительно.Перед этим депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага подчеркивал, что русофобия в Европе не имеет здравого смысла, страны ЕС должны понимать, что стремиться нанести поражение России означает вести ядерную войну.Ранее в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова резюмировала, что говорить о конструктивном вкладе Евросоюза в украинское урегулирование можно будет только после отказа ЕС от чудовищной риторики, от милитаристской линии, бесконечного хамства и болезненности в виде русофобии.

https://ria.ru/20250227/peregovory-2001948122.html

https://ria.ru/20250227/vizit-2002008852.html

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в мире, россия, сша, европа, мария захарова, евросоюз, патриот, флориан филиппо