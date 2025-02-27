https://ria.ru/20250227/pokhischenie-2002009978.html

Дело о похищении 13-летнего подростка в Кузбассе дошло до суда

Дело о похищении 13-летнего подростка в Кузбассе дошло до суда - РИА Новости, 27.02.2025

Дело о похищении 13-летнего подростка в Кузбассе дошло до суда

Двое жителей города Юрги в Кемеровской области, похитивших 13-летнего подростка и истязавших его, пойдут под суд, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:43:00+03:00

2025-02-27T17:43:00+03:00

2025-02-27T17:43:00+03:00

происшествия

юрга

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кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 27 фев – РИА Новости. Двое жителей города Юрги в Кемеровской области, похитивших 13-летнего подростка и истязавших его, пойдут под суд, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Юрги, один из которых ранее судим. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 2 эпизодов преступлений по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), а также по п.п. "г, д, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. "в" ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 122 (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией)", - говорится в сообщении. По версии следствия, двое фигурантов в апреле 2024 года встретили знакомого им 13-летнего мальчика, засунули его в багажник и увезли на отдаленную территорию, где били ребенка, в том числе электрошокером. Там же подозреваемые издевались на ним и совершали в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. После чего фигуранты оставили ребенка на месте происшествия и скрылись. Личности злоумышленников и их местонахождение были установлены. Фигуранты были задержаны и арестованы. "По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу", – добавляется в сообщении. Уголовное дело в отношении третьего соучастника преступлений выделено в отдельное производство в связи с заключением контракта и убытием в зону проведения спецоперации. Как уточнил РИА Новости информированный источник, заключивший контракт фигурант погиб в зоне СВО.

https://ria.ru/20241127/cheljabinsk-1985924005.html

https://ria.ru/20241224/peterburg-1990985523.html

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россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, юрга, россия, кемеровская область