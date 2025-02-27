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В подполье сообщили об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
В подполье сообщили об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.02.2025
В подполье сообщили об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
Удар из РСЗО нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в селе Кондрашовка Харьковской области, откуда украинские военные запускали дроны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:11:00+03:00
2025-02-27T14:11:00+03:00
2025-02-27T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Удар из РСЗО нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в селе Кондрашовка Харьковской области, откуда украинские военные запускали дроны, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В селе Кондрашовка по пункту временной дислокации боевиков прилетело из РСЗО. Из занятых зданий они запускали дроны. В результате прилёта начался пожар, который в начале сопровождался вторичной детонацией", - рассказал собеседник агентства. По данным Лебедева, также был зафиксирован прилет в районе железнодорожной станции Преддонбассовская в поселке Боровая, где съезжается военный транспорт и проводит грузообмены. Кроме того, поздним вечером во вторник был зафиксирован прилет трех ФАБ по военной технике, спрятанной в лесу рядом с селом Должик. "Похожий прилёт был возле села Орешанка. Там тоже в лес прилетело два ФАБ", - добавил Лебедев.
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
В подполье сообщили об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области
Лебедев заявил о поражении пункта временной дислокации ВСУ в Харьковской области