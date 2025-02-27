https://ria.ru/20250227/podpole-2001925630.html

Подполье сообщило о ликвидации сотрудников СБУ в Запорожье

Подполье сообщило о ликвидации сотрудников СБУ в Запорожье - РИА Новости, 27.02.2025

Подполье сообщило о ликвидации сотрудников СБУ в Запорожье

Около десяти сотрудников СБУ погибли после ударов по комплексу зданий спецслужбы в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:07:00+03:00

2025-02-27T13:07:00+03:00

2025-02-27T13:50:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Около десяти сотрудников СБУ погибли после ударов по комплексу зданий спецслужбы в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Первый удар был нанесен в конце января по основному административному зданию УСБУ по Запорожской области (город Запорожье). Здание, расположенное по адресу улица Александровская, 62, было поражено <…>. БПЛА влетел в кабинет на четвертом этаже, вызвав пожар. После удара приехало несколько машин скорой помощи, а сотрудники МЧС пытались найти выживших сотрудников СБУ", — сказал собеседник агентства. По его данным, погибли около десяти сотрудников СБУ, четверо получили ранения. Второй удар нанесли через несколько дней по внутреннему двору управления, в район гаража, который находится на закрытой территории комплекса украинской спецслужбы."Известно только, что было много тяжелораненых, сдетонировала одна или две машины, звук был сдвоенным", — уточнил Лебедев.Подпольщик предоставил видео, на которых ударные дроны наносят удары по комплексу зданий СБУ. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250227/oblast-2001871065.html

https://ria.ru/20250227/sumskaya-2001861815.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удары по комплексу зданий СБУ в Запорожье Около десяти сотрудников СБУ были ликвидированы при ударах по комплексу зданий службы в Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев (он же предоставил видео) 2025-02-27T13:07 true PT2M14S

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запорожье, запорожская область, сергей лебедев, служба безопасности украины, вооруженные силы украины