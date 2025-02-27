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В Подмосковье арестовали мужчину, напавшего на полицейского - РИА Новости, 27.02.2025
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18:03 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/podmoskove-2002017852.html
В Подмосковье арестовали мужчину, напавшего на полицейского
В Подмосковье арестовали мужчину, напавшего на полицейского - РИА Новости, 27.02.2025
В Подмосковье арестовали мужчину, напавшего на полицейского
Мужчина, напавший на полицейского в подмосковном Ермолино, где были задержаны 27 человек, арестован, сообщает в четверг ГСУСК по Московской области. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:03:00+03:00
2025-02-27T18:03:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мужчина, напавший на полицейского в подмосковном Ермолино, где были задержаны 27 человек, арестован, сообщает в четверг ГСУСК по Московской области. В дежурную часть Икшанского отдела полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу 23 февраля поступило сообщение о нарушении общественного порядка в магазине в деревне Ермолино (входит в городское поселение Икша). Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полицейские доставили в отдел 27 человек за оказание сопротивления при задержании их знакомого в Икше. Позднее СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ) в отношении 26-летнего мужчины. "По ходатайству следствия судом он арестован до 25 апреля 2025 года", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мужчину, напавшего на полицейского

СК арестовал мужчину, напавшего на полицейского в подмосковном Ермолино

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мужчина, напавший на полицейского в подмосковном Ермолино, где были задержаны 27 человек, арестован, сообщает в четверг ГСУСК по Московской области.
В дежурную часть Икшанского отдела полиции УМВД России по Дмитровскому городскому округу 23 февраля поступило сообщение о нарушении общественного порядка в магазине в деревне Ермолино (входит в городское поселение Икша). Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полицейские доставили в отдел 27 человек за оказание сопротивления при задержании их знакомого в Икше. Позднее СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ) в отношении 26-летнего мужчины.
"По ходатайству следствия судом он арестован до 25 апреля 2025 года", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники полиции производят задержание в деревне Ермолино. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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26 февраля, 12:01
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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