https://ria.ru/20250227/pobeditel-2001988767.html
Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО
Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО - РИА Новости, 27.02.2025
Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО
Победитель прямых выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев пока не может вступить в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:33:00+03:00
2025-02-27T16:33:00+03:00
2025-02-27T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
республика алтай
единая россия
россия
общество
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_b4ea45b7a3850fd1afccb8f413c7e731.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Победитель прямых выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев пока не может вступить в должность, так как ожидает приказа об увольнении из армии, сообщила РИА Новости врио главы села Екатерина Кобенова. Мобилизованный 25-летний Денис Тадышев победил на прямых выборах главы поселения 9 февраля этого года от партии "Единая Россия". Он набрал 334 из 371 голоса избирателей. "Девятого февраля он был избран главой, но не вступил в должность, хотя по уставу он должен вступить в течение семи дней. Он мобилизованный, уехал обратно (на СВО - ред.) и сейчас ждет увольнения", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250213/salmin-1999121993.html
республика алтай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_c15cb027d2c50057c3c929ab1b714526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, единая россия, россия, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Республика Алтай, Единая Россия, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО
Победитель сельских выборов на Алтае вступит в должность, когда вернется с СВО