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Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 27.02.2025 (обновлено: 16:35 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/pobeditel-2001988767.html
Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО
Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО - РИА Новости, 27.02.2025
Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО
Победитель прямых выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев пока не может вступить в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:33:00+03:00
2025-02-27T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
республика алтай
единая россия
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общество
вооруженные силы рф
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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Победитель прямых выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев пока не может вступить в должность, так как ожидает приказа об увольнении из армии, сообщила РИА Новости врио главы села Екатерина Кобенова. Мобилизованный 25-летний Денис Тадышев победил на прямых выборах главы поселения 9 февраля этого года от партии "Единая Россия". Он набрал 334 из 371 голоса избирателей. "Девятого февраля он был избран главой, но не вступил в должность, хотя по уставу он должен вступить в течение семи дней. Он мобилизованный, уехал обратно (на СВО - ред.) и сейчас ждет увольнения", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250213/salmin-1999121993.html
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политика, республика алтай, единая россия, россия, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Республика Алтай, Единая Россия, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО

Победитель сельских выборов на Алтае вступит в должность, когда вернется с СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Победитель прямых выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев пока не может вступить в должность, так как ожидает приказа об увольнении из армии, сообщила РИА Новости врио главы села Екатерина Кобенова.
Мобилизованный 25-летний Денис Тадышев победил на прямых выборах главы поселения 9 февраля этого года от партии "Единая Россия". Он набрал 334 из 371 голоса избирателей.
"Девятого февраля он был избран главой, но не вступил в должность, хотя по уставу он должен вступить в течение семи дней. Он мобилизованный, уехал обратно (на СВО - ред.) и сейчас ждет увольнения", - сказала собеседница агентства.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Мэр Оренбурга решил уйти добровольцем на СВО
13 февраля, 14:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРеспублика АлтайЕдиная РоссияРоссияОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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