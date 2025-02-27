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Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО

Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО - РИА Новости, 27.02.2025

Победитель выборов на Алтае не вступил в должность из-за участия в СВО

Победитель прямых выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев пока не может вступить в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:33:00+03:00

2025-02-27T16:33:00+03:00

2025-02-27T16:35:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Победитель прямых выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев пока не может вступить в должность, так как ожидает приказа об увольнении из армии, сообщила РИА Новости врио главы села Екатерина Кобенова. Мобилизованный 25-летний Денис Тадышев победил на прямых выборах главы поселения 9 февраля этого года от партии "Единая Россия". Он набрал 334 из 371 голоса избирателей. "Девятого февраля он был избран главой, но не вступил в должность, хотя по уставу он должен вступить в течение семи дней. Он мобилизованный, уехал обратно (на СВО - ред.) и сейчас ждет увольнения", - сказала собеседница агентства.

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политика, республика алтай, единая россия, россия, общество, вооруженные силы рф