https://ria.ru/20250227/plennyj-2001864001.html

Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России

Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России - РИА Новости, 27.02.2025

Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России

Многие на Украине хотели бы, чтобы конфликт закончился и страна целиком вошла бы в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, его... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:05:00+03:00

2025-02-27T09:05:00+03:00

2025-02-27T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Многие на Украине хотели бы, чтобы конфликт закончился и страна целиком вошла бы в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, его признание публикует Минобороны РФ. "Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации. Вся Одесская область забита кладбищами, ребятами, которых привозят с войны. Кладбища эти растут, как грибы. Потому что за эти 30 лет реально ничего не изменилось. Какие-то фабрики, заводы, нового ничего не построилось. Нового ничего нет, а старое всё разрушают, продают, также как и порты и заводы", - сообщил он. Кроме того, Высоцкий признался, что не видит смысла в сносе памятников российским историческим личностям, который устроил по всей Украине киевский режим. "За все время службы я не видел ни разу офицерского состава, то есть командиров, один сержантский состав. Получается, офицеры все находятся далеко в тылу, прячутся", - рассказал пленный о ситуации на фронте с украинской стороны. Военнослужащий был насильственно мобилизован и отправлен в Курскую область в район населённого пункта Малая Локня. По его словам, там не было ни полноценно оборудованных позиций, ни даже окопов. Сейчас Высоцкий считает, что "ВСУ должны собраться и идти на Киев, чтобы эту войну закончить".

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994338542.html

https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, одесская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)