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Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России
Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России - РИА Новости, 27.02.2025
Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России
Многие на Украине хотели бы, чтобы конфликт закончился и страна целиком вошла бы в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, его... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:05:00+03:00
2025-02-27T09:05:00+03:00
2025-02-27T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Многие на Украине хотели бы, чтобы конфликт закончился и страна целиком вошла бы в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, его признание публикует Минобороны РФ. "Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации. Вся Одесская область забита кладбищами, ребятами, которых привозят с войны. Кладбища эти растут, как грибы. Потому что за эти 30 лет реально ничего не изменилось. Какие-то фабрики, заводы, нового ничего не построилось. Нового ничего нет, а старое всё разрушают, продают, также как и порты и заводы", - сообщил он. Кроме того, Высоцкий признался, что не видит смысла в сносе памятников российским историческим личностям, который устроил по всей Украине киевский режим. "За все время службы я не видел ни разу офицерского состава, то есть командиров, один сержантский состав. Получается, офицеры все находятся далеко в тылу, прячутся", - рассказал пленный о ситуации на фронте с украинской стороны. Военнослужащий был насильственно мобилизован и отправлен в Курскую область в район населённого пункта Малая Локня. По его словам, там не было ни полноценно оборудованных позиций, ни даже окопов. Сейчас Высоцкий считает, что "ВСУ должны собраться и идти на Киев, чтобы эту войну закончить".
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994338542.html
https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, одесская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России
Пленный Высоцкий: на Украине многие хотят, чтобы она вошла в состав России