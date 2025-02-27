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Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/plennyj-2001864001.html
Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России
Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России - РИА Новости, 27.02.2025
Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России
Многие на Украине хотели бы, чтобы конфликт закончился и страна целиком вошла бы в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, его... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:05:00+03:00
2025-02-27T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
одесская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Многие на Украине хотели бы, чтобы конфликт закончился и страна целиком вошла бы в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, его признание публикует Минобороны РФ. "Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации. Вся Одесская область забита кладбищами, ребятами, которых привозят с войны. Кладбища эти растут, как грибы. Потому что за эти 30 лет реально ничего не изменилось. Какие-то фабрики, заводы, нового ничего не построилось. Нового ничего нет, а старое всё разрушают, продают, также как и порты и заводы", - сообщил он. Кроме того, Высоцкий признался, что не видит смысла в сносе памятников российским историческим личностям, который устроил по всей Украине киевский режим. "За все время службы я не видел ни разу офицерского состава, то есть командиров, один сержантский состав. Получается, офицеры все находятся далеко в тылу, прячутся", - рассказал пленный о ситуации на фронте с украинской стороны. Военнослужащий был насильственно мобилизован и отправлен в Курскую область в район населённого пункта Малая Локня. По его словам, там не было ни полноценно оборудованных позиций, ни даже окопов. Сейчас Высоцкий считает, что "ВСУ должны собраться и идти на Киев, чтобы эту войну закончить".
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994338542.html
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в мире, украина, россия, одесская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал о желании украинцев войти в состав России

Пленный Высоцкий: на Украине многие хотят, чтобы она вошла в состав России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Многие на Украине хотели бы, чтобы конфликт закончился и страна целиком вошла бы в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, его признание публикует Минобороны РФ.
"Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации. Вся Одесская область забита кладбищами, ребятами, которых привозят с войны. Кладбища эти растут, как грибы. Потому что за эти 30 лет реально ничего не изменилось. Какие-то фабрики, заводы, нового ничего не построилось. Нового ничего нет, а старое всё разрушают, продают, также как и порты и заводы", - сообщил он.
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Кроме того, Высоцкий признался, что не видит смысла в сносе памятников российским историческим личностям, который устроил по всей Украине киевский режим.
"За все время службы я не видел ни разу офицерского состава, то есть командиров, один сержантский состав. Получается, офицеры все находятся далеко в тылу, прячутся", - рассказал пленный о ситуации на фронте с украинской стороны.
Военнослужащий был насильственно мобилизован и отправлен в Курскую область в район населённого пункта Малая Локня. По его словам, там не было ни полноценно оборудованных позиций, ни даже окопов. Сейчас Высоцкий считает, что "ВСУ должны собраться и идти на Киев, чтобы эту войну закончить".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОдесская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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