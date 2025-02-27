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ВС России осталось около семи километров до Купянска, сообщил Ганчев
ВС России осталось около семи километров до Купянска, сообщил Ганчев - РИА Новости, 27.02.2025
ВС России осталось около семи километров до Купянска, сообщил Ганчев
Армия расширяет плацдарм на правом берегу Оскола, до Купянска остается около семи километров, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:07:00+03:00
2025-02-27T18:07:00+03:00
2025-02-27T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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виталий ганчев
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КУРСК, 27 фев — РИА Новости. Армия расширяет плацдарм на правом берегу Оскола, до Купянска остается около семи километров, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Происходит расширение плацдарма на правом берегу Оскола, то есть до Купянска уже буквально считаные километры — это около семи километров", — сказал он.Российские военные также продвигаются на левом берегу реки, со стороны ЛНР."С той стороны тоже около семи километров, со стороны населенного пункта Синьковка. Идет медленное, но уверенное расширение линии фронта по всему участку Купянского направления", — указал Ганчев.По его словам, с мая прошлого года бойцы группировки войск "Север" освободили около 15 сел на севере Харьковской области."В настоящее время они удерживаются — и там линия фронта не настолько динамична, как на Купянском направлении. Наши ребята каждый день сдерживают натиск западных наемников", — отметил глава администрации.Он уточнил, что около 50 человек нуждаются в эвакуации из освобожденного села Двуречная, мирные жители остаются и в населенном пункте Тополи, но вывезти их пока нельзя из-за обстрелов.В начале февраля Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, в 34 из них установлено административное управление военно-гражданской администрации.
https://ria.ru/20250227/vsu-2001857118.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, россия, безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика
ВС России осталось около семи километров до Купянска, сообщил Ганчев
Ганчев: ВС РФ осталось около 7 километров до Купянска