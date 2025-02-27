https://ria.ru/20250227/platsdarm-2002019227.html

ВС России осталось около семи километров до Купянска, сообщил Ганчев

ВС России осталось около семи километров до Купянска, сообщил Ганчев - РИА Новости, 27.02.2025

ВС России осталось около семи километров до Купянска, сообщил Ганчев

Армия расширяет плацдарм на правом берегу Оскола, до Купянска остается около семи километров, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:07:00+03:00

2025-02-27T18:07:00+03:00

2025-02-27T18:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

россия

безопасность

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998555438_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb58887faaf4908c8fb559e9b0dc33af.jpg

КУРСК, 27 фев — РИА Новости. Армия расширяет плацдарм на правом берегу Оскола, до Купянска остается около семи километров, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Происходит расширение плацдарма на правом берегу Оскола, то есть до Купянска уже буквально считаные километры — это около семи километров", — сказал он.Российские военные также продвигаются на левом берегу реки, со стороны ЛНР."С той стороны тоже около семи километров, со стороны населенного пункта Синьковка. Идет медленное, но уверенное расширение линии фронта по всему участку Купянского направления", — указал Ганчев.По его словам, с мая прошлого года бойцы группировки войск "Север" освободили около 15 сел на севере Харьковской области."В настоящее время они удерживаются — и там линия фронта не настолько динамична, как на Купянском направлении. Наши ребята каждый день сдерживают натиск западных наемников", — отметил глава администрации.Он уточнил, что около 50 человек нуждаются в эвакуации из освобожденного села Двуречная, мирные жители остаются и в населенном пункте Тополи, но вывезти их пока нельзя из-за обстрелов.В начале февраля Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, в 34 из них установлено административное управление военно-гражданской администрации.

https://ria.ru/20250227/vsu-2001857118.html

https://ria.ru/20250227/ukraina-2001998742.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, россия, безопасность, луганская народная республика