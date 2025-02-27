https://ria.ru/20250227/peskov-2001923688.html

Песков назвал условия для успешных переговоров России и США

Песков назвал условия для успешных переговоров России и США - РИА Новости, 27.02.2025

Песков назвал условия для успешных переговоров России и США

При сохранении политической воли и готовности слушать друг друга РФ и США удастся пройти рабочий процесс обсуждения ситуации вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:59:00+03:00

2025-02-27T12:59:00+03:00

2025-02-27T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. При сохранении политической воли и готовности слушать друг друга РФ и США удастся пройти рабочий процесс обсуждения ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никто не ожидает, что решения предстоят лёгкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня, но при сохранении такой политической воли двух стран, при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс", - сказал журналистам Песков.Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не осложнит ли переговоры по Украине позиция президента США Дональда Трампа, заявившего о стремлении вернуть Киеву "как можно больше", и надеются ли в Кремле на готовность Вашингтона принять принципиальные для России моменты.Ранее Трамп ранее заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.

https://ria.ru/20250227/kiev-2001925207.html

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россия, сша, дмитрий песков, в мире