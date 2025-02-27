https://ria.ru/20250227/peskov-2001918270.html

Песков высказался о преследовании президента Республики Сербской

Песков высказался о преследовании президента Республики Сербской - РИА Новости, 27.02.2025

Песков высказался о преследовании президента Республики Сербской

Преследование президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика носит политический характер, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:41:00+03:00

2025-02-27T12:41:00+03:00

2025-02-27T13:46:00+03:00

республика сербская

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Преследование президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика носит политический характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне суд БиГ признал президента республики Сербской Додика виновным в связи с тем, что он не исполнял решения неутвержденного ООН Верховного представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта."Мы считаем, что такое преследование Додика носит абсолютно политический характер. И направлено не только лично против Додика, но и, собственно, против всех патриотических сербских сил", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что "это тоже непозволительно". Представитель Кремля подчеркнул, что "вряд ли можно воспринимать как легитимные действия" руководство "псевдозаконом, который протащил так называемый высокий представитель Шмидт"."Давайте не забывать, что Совбез ООН его так и не утвердил, соответственно, это никто иной как самозванец", - подчеркнул Песков.Он указал на то, что Москва осуждает такие действия."Такие действия могут иметь пагубные последствия, и всё-таки призываем всех, в первую очередь тех, кто стоит за принятием таких пагубных решений, руководствоваться духом, идеями, положениями Дейтона (Дейтонских соглашений 1995 года - ред.) - только это способно стабилизировать ситуацию и сделать ее справедливой, предсказуемой, равной для всех", - добавил представитель Кремля.Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае его въезда в республику.Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.Шмидт является гражданином Германии. В июле 2021 года СБ ООН не принял проект резолюции, утверждающий его в должности нового высокого представителя в БиГ, документ не набрал необходимого числа голосов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что таким образом была "упущена возможность обеспечить необходимую международно-правовую легитимность германского кандидата на данный пост". РФ указала в СБ ООН, что должность высокого представителя в БиГ остается вакантной.

https://ria.ru/20250227/dodik-2001917516.html

https://ria.ru/20240611/dodik-1952213422.html

https://ria.ru/20250227/peskov-2001918051.html

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республика сербская, в мире, россия, дмитрий песков, милорад додик, сараево, оон, мария захарова