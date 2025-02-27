https://ria.ru/20250227/peskov-2001918144.html

Никто не ожидает быстрых решений между Россией и США, заявили в Кремле

Никто не ожидает быстрых решений между Россией и США, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.02.2025

Никто не ожидает быстрых решений между Россией и США, заявили в Кремле

Никто не ожидает легких и быстрых решений между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:41:00+03:00

2025-02-27T12:41:00+03:00

2025-02-27T13:42:00+03:00

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никто не ожидает легких и быстрых решений между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.Журналисты спросили представителя Кремля, не осложнит ли такая позиция Трампа переговоры по Украине и надеются ли в Кремле на готовность Вашингтона принять принципиальные для России моменты."Никто не ожидает, что решения предстоят лёгкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - сказал Песков.По мнению пресс-секретаря президента РФ, при сохранении политической воли и готовности слушать друг друга РФ и США удастся пройти рабочий процесс обсуждения.

https://ria.ru/20250227/peregovory-2001914415.html

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россия, дмитрий песков, сша, в мире