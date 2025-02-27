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Никто не ожидает быстрых решений между Россией и США, заявили в Кремле
Никто не ожидает быстрых решений между Россией и США, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.02.2025
Никто не ожидает быстрых решений между Россией и США, заявили в Кремле
Никто не ожидает легких и быстрых решений между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:41:00+03:00
2025-02-27T12:41:00+03:00
2025-02-27T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никто не ожидает легких и быстрых решений между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.Журналисты спросили представителя Кремля, не осложнит ли такая позиция Трампа переговоры по Украине и надеются ли в Кремле на готовность Вашингтона принять принципиальные для России моменты."Никто не ожидает, что решения предстоят лёгкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - сказал Песков.По мнению пресс-секретаря президента РФ, при сохранении политической воли и готовности слушать друг друга РФ и США удастся пройти рабочий процесс обсуждения.
https://ria.ru/20250227/peregovory-2001914415.html
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россия, дмитрий песков, сша, в мире
Россия, Дмитрий Песков, США, В мире
Никто не ожидает быстрых решений между Россией и США, заявили в Кремле
Песков: никто не ожидает быстрых и легких решений между Россией и США