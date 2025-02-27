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В Кремле отреагировали на приговор президенту Республики Сербской Додику
В Кремле отреагировали на приговор президенту Республики Сербской Додику - РИА Новости, 27.02.2025
В Кремле отреагировали на приговор президенту Республики Сербской Додику
Преследование президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика носит политический характер, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:40:00+03:00
2025-02-27T12:40:00+03:00
2025-02-27T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Преследование президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика носит политический характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы считаем, что такое преследование Додика носит абсолютно политический характер. И направлено не только лично против Додика, но и, собственно, против всех патриотических сербских сил", - сказал Песков журналистам.Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.Додик в среду сообщил, что в ответ на вердикт суда Скупщина (парламент) РС БиГ примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а полиция РС задержит и выдворит Кристиана Шмидта в случае его въезда в республику.Президент РС БиГ и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планируется, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.
https://ria.ru/20250226/dodik-2001810980.html
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балканы, оон, милорад додик, дмитрий песков, россия, республика сербская, сараево, в мире
Балканы, ООН, Милорад Додик, Дмитрий Песков, Россия, Республика Сербская, Сараево, В мире
В Кремле отреагировали на приговор президенту Республики Сербской Додику
Песков: Кремль осуждает приговор Додику, это негативно скажется на Балканах