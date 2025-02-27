https://ria.ru/20250227/peskov-2001917939.html

Песков высказался о планах США ввести пошлины на товары из ЕС

Песков высказался о планах США ввести пошлины на товары из ЕС - РИА Новости, 27.02.2025

Песков высказался о планах США ввести пошлины на товары из ЕС

Россия не хотела бы видеть в мире много торговых войн, это негативно скажется на всех странах, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:40:00+03:00

2025-02-27T12:40:00+03:00

2025-02-27T12:46:00+03:00

сша

россия

евросоюз

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вашингтон (штат)

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия не хотела бы видеть в мире много торговых войн, это негативно скажется на всех странах, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы введения США пошлин на товары из ЕС.Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США."Безусловно, мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн, потому что так или иначе это негативно скажется на всех странах мира", - сказал Песков на вопрос, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле и может ли Россия извлечь из этого выгоду.

https://ria.ru/20250226/peskov-2001685689.html

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сша, россия, евросоюз, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков