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Песков высказался о планах США ввести пошлины на товары из ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
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12:40 27.02.2025 (обновлено: 12:46 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/peskov-2001917939.html
Песков высказался о планах США ввести пошлины на товары из ЕС
Песков высказался о планах США ввести пошлины на товары из ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
Песков высказался о планах США ввести пошлины на товары из ЕС
Россия не хотела бы видеть в мире много торговых войн, это негативно скажется на всех странах, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:40:00+03:00
2025-02-27T12:46:00+03:00
сша
россия
евросоюз
в мире
вашингтон (штат)
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия не хотела бы видеть в мире много торговых войн, это негативно скажется на всех странах, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы введения США пошлин на товары из ЕС.Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США."Безусловно, мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн, потому что так или иначе это негативно скажется на всех странах мира", - сказал Песков на вопрос, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле и может ли Россия извлечь из этого выгоду.
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сша, россия, евросоюз, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков
США, Россия, Евросоюз, В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков высказался о планах США ввести пошлины на товары из ЕС

Песков: от пошлин США на товары из ЕС и других торговых войн плохо будет всем

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия не хотела бы видеть в мире много торговых войн, это негативно скажется на всех странах, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя планы введения США пошлин на товары из ЕС.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.
"Безусловно, мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн, потому что так или иначе это негативно скажется на всех странах мира", - сказал Песков на вопрос, как оценивают перспективы развития ситуации в Кремле и может ли Россия извлечь из этого выгоду.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Песков
Вчера, 12:19
 
СШАРоссияЕвросоюзВ миреВашингтон (штат)Дональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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