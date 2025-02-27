https://ria.ru/20250227/peskov-2001917683.html
Песков заявил о широком поле для сотрудничества России и США
Песков заявил о широком поле для сотрудничества России и США - РИА Новости, 27.02.2025
Песков заявил о широком поле для сотрудничества России и США
У России и США есть широкое поле для потенциального сотрудничества, но конкретные переговоры пока не ведутся, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:38:00+03:00
2025-02-27T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. У России и США есть широкое поле для потенциального сотрудничества, но конкретные переговоры пока не ведутся, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Действительно, в Эр-Рияде упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Но предметно пока разговоров на этот счет нет", — сказал он.При этом, по словам Пескова, в Кремле отмечают, что президент США Дональд Трамп "говорит сам и готов слушать других"."Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей", — добавил пресс-секретарь.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, одной из тем были возможные совместные проекты в Арктике.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html
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россия, сша, дмитрий песков, америка, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Америка, В мире
Песков заявил о широком поле для сотрудничества России и США
Песков: у РФ и США широкое поле для сотрудничества, но предметных разговоров нет
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. У России и США есть широкое поле для потенциального сотрудничества, но конкретные переговоры пока не ведутся, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, в Эр-Рияде упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России
и Америки
. Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Но предметно пока разговоров на этот счет нет", — сказал он.
При этом, по словам Пескова, в Кремле отмечают, что президент США Дональд Трамп "говорит сам и готов слушать других".
"Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей", — добавил пресс-секретарь.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии
Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, одной из тем были возможные совместные проекты в Арктике.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.