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В Кремле назвали регионы, ставшие российскими, неотъемлемой частью страны - РИА Новости, 27.02.2025
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12:37 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/peskov-2001916971.html
В Кремле назвали регионы, ставшие российскими, неотъемлемой частью страны
В Кремле назвали регионы, ставшие российскими, неотъемлемой частью страны - РИА Новости, 27.02.2025
В Кремле назвали регионы, ставшие российскими, неотъемлемой частью страны
Территории, которые стали российскими регионами, являются неотъемлемой частью России, и это не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:37:00+03:00
2025-02-27T12:37:00+03:00
россия
украина
сша
дмитрий песков
дональд трамп
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Территории, которые стали российскими регионами, являются неотъемлемой частью России, и это не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт", - сказал Песков журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
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россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, общество
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Общество
В Кремле назвали регионы, ставшие российскими, неотъемлемой частью страны

Песков назвал регионы, ставшие российскими, неотъемлемой частью страны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Территории, которые стали российскими регионами, являются неотъемлемой частью России, и это не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. 26 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп высказался о возвращении Киеву утраченных территорий
Вчера, 21:40
 
РоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампОбщество
 
 
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