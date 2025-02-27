https://ria.ru/20250227/peskov-2001916971.html

В Кремле назвали регионы, ставшие российскими, неотъемлемой частью страны

В Кремле назвали регионы, ставшие российскими, неотъемлемой частью страны - РИА Новости, 27.02.2025

В Кремле назвали регионы, ставшие российскими, неотъемлемой частью страны

Территории, которые стали российскими регионами, являются неотъемлемой частью России, и это не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:37:00+03:00

2025-02-27T12:37:00+03:00

2025-02-27T12:37:00+03:00

россия

украина

сша

дмитрий песков

дональд трамп

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Территории, которые стали российскими регионами, являются неотъемлемой частью России, и это не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны России. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт", - сказал Песков журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001821962.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, общество