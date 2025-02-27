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Песков раскрыл главное отличие Трампа от Байдена - РИА Новости, 27.02.2025
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12:37 27.02.2025 (обновлено: 12:49 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/peskov-2001916885.html
Песков раскрыл главное отличие Трампа от Байдена
Песков раскрыл главное отличие Трампа от Байдена - РИА Новости, 27.02.2025
Песков раскрыл главное отличие Трампа от Байдена
Президент США Дональд Трамп готов слушать других, в отличие от предыдущего американского лидера Джо Байдена, Москва это видит, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:37:00+03:00
2025-02-27T12:49:00+03:00
москва
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов слушать других, в отличие от предыдущего американского лидера Джо Байдена, Москва это видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что мы наблюдаем - это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей", - сказал Песков.
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москва, в мире, сша, дональд трамп, джо байден, россия, дмитрий песков
Москва, В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Россия, Дмитрий Песков
Песков раскрыл главное отличие Трампа от Байдена

Песков: Трамп, в отличие от Байдена, готов слушать других, Москва это видит

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов слушать других, в отличие от предыдущего американского лидера Джо Байдена, Москва это видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что мы наблюдаем - это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей", - сказал Песков.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Никто не ожидает быстрых решений между Россией и США, заявили в Кремле
12:41
 
МоскваВ миреСШАДональд ТрампДжо БайденРоссияДмитрий Песков
 
 
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