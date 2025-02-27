https://ria.ru/20250227/peregovory-2001914415.html

Переговоры между Россией и США в Стамбуле могут продлиться пять часов

Переговоры между Россией и США в Стамбуле могут продлиться пять часов - РИА Новости, 27.02.2025

Переговоры между Россией и США в Стамбуле могут продлиться пять часов

Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более двух часов, передает... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:26:00+03:00

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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более двух часов, передает корреспондент РИА Новости, как сообщил источник, они могут продлиться не менее пяти часов. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ. Составы делегаций пока не раскрываются. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, переговоры могут продлиться не менее пяти часов. "Переговоры могут идти порядка пяти часов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250226/ssha-2001810759.html

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