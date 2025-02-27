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Переговоры между Россией и США в Стамбуле могут продлиться пять часов - РИА Новости, 27.02.2025
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12:26 27.02.2025 (обновлено: 12:27 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/peregovory-2001914415.html
Переговоры между Россией и США в Стамбуле могут продлиться пять часов
Переговоры между Россией и США в Стамбуле могут продлиться пять часов - РИА Новости, 27.02.2025
Переговоры между Россией и США в Стамбуле могут продлиться пять часов
Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более двух часов, передает... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:26:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более двух часов, передает корреспондент РИА Новости, как сообщил источник, они могут продлиться не менее пяти часов. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ. Составы делегаций пока не раскрываются. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, переговоры могут продлиться не менее пяти часов. "Переговоры могут идти порядка пяти часов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250226/ssha-2001810759.html
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россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, в мире
Россия, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, В мире
Переговоры между Россией и США в Стамбуле могут продлиться пять часов

Переговоры между Россией и США в Стамбуле могут продлиться не менее пяти часов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка к встрече представителей РФ и США в Стамбуле
Подготовка к встрече представителей РФ и США в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подготовка к встрече представителей РФ и США в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более двух часов, передает корреспондент РИА Новости, как сообщил источник, они могут продлиться не менее пяти часов.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
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Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ. Составы делегаций пока не раскрываются.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, переговоры могут продлиться не менее пяти часов.
"Переговоры могут идти порядка пяти часов", - сказал собеседник агентства.
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