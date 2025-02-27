https://ria.ru/20250227/pentagon-2001878415.html

Пентагон в течение 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров

Пентагон в течение 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров - РИА Новости, 27.02.2025

Пентагон в течение 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров

Из американской армии в ближайшие 30 дней начнут увольнять военных-трансгендеров, передает телеканал CBS со ссылкой на служебную записку Пентагона. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:09:00+03:00

2025-02-27T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Из американской армии в ближайшие 30 дней начнут увольнять военных-трансгендеров, передает телеканал CBS со ссылкой на служебную записку Пентагона. "Военнослужащие с диагнозом или анамнезом гендерной дисфории или с соответствующими симптомами будут уволены с военной службы", — цитирует телеканал документ. Для некоторых из них возможны исключения в индивидуальном порядке — при условии, что есть "убедительный государственный интерес" в сохранении на службе такого военнослужащего, уточняет CBS. Чтобы получить исключение, военный должен доказать, что никогда не пытался сменить пол, и на протяжении трех лет демонстрировать "стабильность в половой принадлежности" без клинически значимых расстройств или нарушений в социальной, профессиональной и других важных сферах деятельности. В середине февраля американские вооруженные силы сообщили, что больше не будут принимать на службу трансгендеров, а также помогать военнослужащим со сменой пола. Президент США Дональд Трамп, вступая в должность, заявил, что официальная политика отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Одним из первых указов он отменил политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), которую считает дискриминационной. По мнению Трампа, практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Он также призвал подчиненных поощрять отказ от политики DEI.

https://ria.ru/20241125/times-1985505223.html

https://ria.ru/20250205/sud-1997475960.html

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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша