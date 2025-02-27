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Пентагон в течение 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров - РИА Новости, 27.02.2025
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10:09 27.02.2025 (обновлено: 11:18 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/pentagon-2001878415.html
Пентагон в течение 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров
Пентагон в течение 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров - РИА Новости, 27.02.2025
Пентагон в течение 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров
Из американской армии в ближайшие 30 дней начнут увольнять военных-трансгендеров, передает телеканал CBS со ссылкой на служебную записку Пентагона. РИА Новости, 27.02.2025
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Из американской армии в ближайшие 30 дней начнут увольнять военных-трансгендеров, передает телеканал CBS со ссылкой на служебную записку Пентагона. "Военнослужащие с диагнозом или анамнезом гендерной дисфории или с соответствующими симптомами будут уволены с военной службы", — цитирует телеканал документ. Для некоторых из них возможны исключения в индивидуальном порядке — при условии, что есть "убедительный государственный интерес" в сохранении на службе такого военнослужащего, уточняет CBS. Чтобы получить исключение, военный должен доказать, что никогда не пытался сменить пол, и на протяжении трех лет демонстрировать "стабильность в половой принадлежности" без клинически значимых расстройств или нарушений в социальной, профессиональной и других важных сферах деятельности. В середине февраля американские вооруженные силы сообщили, что больше не будут принимать на службу трансгендеров, а также помогать военнослужащим со сменой пола. Президент США Дональд Трамп, вступая в должность, заявил, что официальная политика отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Одним из первых указов он отменил политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), которую считает дискриминационной. По мнению Трампа, практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Он также призвал подчиненных поощрять отказ от политики DEI.
https://ria.ru/20241125/times-1985505223.html
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагон в течение 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров

CBS: Пентагон в течение 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров

© AP Photo / Eugene HoshikoВоенные США на американской авиабазе во время выступления Дональда Трампа
Военные США на американской авиабазе во время выступления Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Военные США на американской авиабазе во время выступления Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Из американской армии в ближайшие 30 дней начнут увольнять военных-трансгендеров, передает телеканал CBS со ссылкой на служебную записку Пентагона.
"Военнослужащие с диагнозом или анамнезом гендерной дисфории или с соответствующими симптомами будут уволены с военной службы", — цитирует телеканал документ.
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Для некоторых из них возможны исключения в индивидуальном порядке — при условии, что есть "убедительный государственный интерес" в сохранении на службе такого военнослужащего, уточняет CBS.
Чтобы получить исключение, военный должен доказать, что никогда не пытался сменить пол, и на протяжении трех лет демонстрировать "стабильность в половой принадлежности" без клинически значимых расстройств или нарушений в социальной, профессиональной и других важных сферах деятельности.
В середине февраля американские вооруженные силы сообщили, что больше не будут принимать на службу трансгендеров, а также помогать военнослужащим со сменой пола.
Президент США Дональд Трамп, вступая в должность, заявил, что официальная политика отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Одним из первых указов он отменил политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), которую считает дискриминационной. По мнению Трампа, практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Он также призвал подчиненных поощрять отказ от политики DEI.
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