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Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США - РИА Новости, 27.02.2025
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США
Крупный спонсор Демократической партии США, бизнесмен и адвокат Джон Морган объявил о формировании в Соединенных Штатах новой политической партии, поскольку... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:51:00+03:00
2025-02-27T13:51:00+03:00
2025-02-27T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Крупный спонсор Демократической партии США, бизнесмен и адвокат Джон Морган объявил о формировании в Соединенных Штатах новой политической партии, поскольку существующая политическая система страны, по его мнению, "сломана". "Я формирую новую политическую партию для тех из нас, кто застрял меж двух полюсов. Наша партийная система сломана из-за махинаций с избирательными округами и спорных вопросов... у обеих сторон", - написал Морган в соцсети X. По данным газеты Politico, ранее Морган заявлял, что рассматривает участие в выборах губернатора штата Флорида в качестве независимого кандидата. Позднее, пишет издание, бизнесмен передумал и объявил, что если он будет баллотироваться, то сделает это в качестве кандидата от своей собственной партии, которую назовет "Капиталистическая партия".
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в мире, сша, флорида
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США
Спонсор Демократической партии США Морган объявил о формировании новой партии