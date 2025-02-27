Рейтинг@Mail.ru
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/partiya-2001937041.html
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США - РИА Новости, 27.02.2025
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США
Крупный спонсор Демократической партии США, бизнесмен и адвокат Джон Морган объявил о формировании в Соединенных Штатах новой политической партии, поскольку... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:51:00+03:00
2025-02-27T13:51:00+03:00
в мире
сша
флорида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_dc69bb0f0dd953b6b2b1934e8d2ca8f7.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Крупный спонсор Демократической партии США, бизнесмен и адвокат Джон Морган объявил о формировании в Соединенных Штатах новой политической партии, поскольку существующая политическая система страны, по его мнению, "сломана". "Я формирую новую политическую партию для тех из нас, кто застрял меж двух полюсов. Наша партийная система сломана из-за махинаций с избирательными округами и спорных вопросов... у обеих сторон", - написал Морган в соцсети X. По данным газеты Politico, ранее Морган заявлял, что рассматривает участие в выборах губернатора штата Флорида в качестве независимого кандидата. Позднее, пишет издание, бизнесмен передумал и объявил, что если он будет баллотироваться, то сделает это в качестве кандидата от своей собственной партии, которую назовет "Капиталистическая партия".
https://ria.ru/20241117/kharris-1984274502.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_931824c848f3c24e44d3bc94fa365e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида
В мире, США, Флорида
Американский бизнесмен Морган объявил о создании новой партии в США

Спонсор Демократической партии США Морган объявил о формировании новой партии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Крупный спонсор Демократической партии США, бизнесмен и адвокат Джон Морган объявил о формировании в Соединенных Штатах новой политической партии, поскольку существующая политическая система страны, по его мнению, "сломана".
"Я формирую новую политическую партию для тех из нас, кто застрял меж двух полюсов. Наша партийная система сломана из-за махинаций с избирательными округами и спорных вопросов... у обеих сторон", - написал Морган в соцсети X.
По данным газеты Politico, ранее Морган заявлял, что рассматривает участие в выборах губернатора штата Флорида в качестве независимого кандидата. Позднее, пишет издание, бизнесмен передумал и объявил, что если он будет баллотироваться, то сделает это в качестве кандидата от своей собственной партии, которую назовет "Капиталистическая партия".
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
NYT оценила результаты кампании Харрис
17 ноября 2024, 18:09
 
В миреСШАФлорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала