Paramount изменит политику инклюзивности на фоне требований Трампа
NYT: кинокомпания Paramount пересмотрит политику DEI на фоне требований Трампа
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американская кинокомпания Paramount пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо, направленное сотрудникам компании.
"Исполнительные директора Paramount сообщили, что они вносят изменения в политику разнообразия, равенства и инклюзивности в компании, чтобы соответствовать действиям администрации Трампа по уничтожению программ разнообразия в федеральном правительстве и в частном секторе", - говорится в публикации со ссылкой на письмо, полученное сотрудниками Paramount от исполнительных директоров Брайана Роббинса, Джорджа Чикса и Криса Маккарти.
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В частности, отмечается, что изменения коснутся найма сотрудников – Paramount отказывается от учета факторов расы, этнической принадлежности и пола при приеме на работу. Кроме того, компания отменит учет схожих факторов при вознаграждениях.
Ранее Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами DEI. Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение.
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