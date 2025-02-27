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Paramount изменит политику инклюзивности на фоне требований Трампа - РИА Новости, 27.02.2025
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16:44 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/paramount-2001993002.html
Paramount изменит политику инклюзивности на фоне требований Трампа
Paramount изменит политику инклюзивности на фоне требований Трампа - РИА Новости, 27.02.2025
Paramount изменит политику инклюзивности на фоне требований Трампа
Американская кинокомпания Paramount пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на фоне требований администрации президента США... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:44:00+03:00
2025-02-27T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американская кинокомпания Paramount пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо, направленное сотрудникам компании. "Исполнительные директора Paramount сообщили, что они вносят изменения в политику разнообразия, равенства и инклюзивности в компании, чтобы соответствовать действиям администрации Трампа по уничтожению программ разнообразия в федеральном правительстве и в частном секторе", - говорится в публикации со ссылкой на письмо, полученное сотрудниками Paramount от исполнительных директоров Брайана Роббинса, Джорджа Чикса и Криса Маккарти. В частности, отмечается, что изменения коснутся найма сотрудников – Paramount отказывается от учета факторов расы, этнической принадлежности и пола при приеме на работу. Кроме того, компания отменит учет схожих факторов при вознаграждениях. Ранее Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами DEI. Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение. По данным СМИ, за последние недели от политики DEI также отказались такие компании, как Disney, Google, Deloitte, которая входит в большую четверку консалтинговых фирм, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.
https://ria.ru/20250215/minobrnauki-1999522926.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, nbc, google, deloitte
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, NBC, Google, Deloitte
Paramount изменит политику инклюзивности на фоне требований Трампа

NYT: кинокомпания Paramount пересмотрит политику DEI на фоне требований Трампа

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американская кинокомпания Paramount пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на фоне требований администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо, направленное сотрудникам компании.
"Исполнительные директора Paramount сообщили, что они вносят изменения в политику разнообразия, равенства и инклюзивности в компании, чтобы соответствовать действиям администрации Трампа по уничтожению программ разнообразия в федеральном правительстве и в частном секторе", - говорится в публикации со ссылкой на письмо, полученное сотрудниками Paramount от исполнительных директоров Брайана Роббинса, Джорджа Чикса и Криса Маккарти.
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В частности, отмечается, что изменения коснутся найма сотрудников – Paramount отказывается от учета факторов расы, этнической принадлежности и пола при приеме на работу. Кроме того, компания отменит учет схожих факторов при вознаграждениях.
Ранее Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами DEI. Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение.
По данным СМИ, за последние недели от политики DEI также отказались такие компании, как Disney, Google, Deloitte, которая входит в большую четверку консалтинговых фирм, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.
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