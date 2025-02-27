https://ria.ru/20250227/panama-2001849256.html

Эксперт оценил реальность притязаний Трампа на Панамский канал

Эксперт оценил реальность притязаний Трампа на Панамский канал - РИА Новости, 27.02.2025

Эксперт оценил реальность притязаний Трампа на Панамский канал

Однополярное видение мира администрации США во главе с Дональдом Трампом основано на Доктрине Монро и политике дубинки Рузвельта, которые оправдывали... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T04:30:00+03:00

2025-02-27T04:30:00+03:00

2025-02-27T04:44:00+03:00

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ПАНАМА, 27 фев - РИА Новости. Однополярное видение мира администрации США во главе с Дональдом Трампом основано на Доктрине Монро и политике дубинки Рузвельта, которые оправдывали колониализм со стороны США, однако с точки зрения права, истории и справедливости у США нет никаких оснований для притязаний на Панамский канал, заявил в интервью РИА Новости профессор права Панамского университета Мигель Эдмундо Дельгадо Пинеда. "C юридической и исторической точки зрения притязания президента США действительно не имеют под собой никаких оснований. Они основаны на колониальном видении мира, империалистическом видении, в котором они считают Панаму и, в частности, Панамский канал частью своей зоны влияния", - заявил Дельгадо. По словам историка и правоведа, Панамский канал имеет особую историю, и очевидно, что Соединенные Штаты Америки были частью этой истории - он был построен в результате соглашения, заключенного 18 ноября 1903 года, известного как договор Хэй-Бюно-Варильи. К тому моменту Панама была республикой всего 15 дней. "Этот договор фактически предоставил США право строить канал и управлять им бессрочно. Однако вскоре после подписания договора панамский народ начал многолетнюю борьбу за восстановление суверенитета, что в значительной степени было частью процесса деколонизации, проходившего в мире после Второй мировой войны, особенно в Африке и Азии", - рассказал собеседник агентства. Проблема колониализма в Панаме в 20 веке во многом была связана с Панамским каналом и прилегающей территорией, которая называлась Зоной канала. "Поколенческие битвы панамского народа, среди которых я могу выделить дату 9 января 1964 года, когда в Панаме произошло великое народное восстание, в результате которого погиб 21 гражданский и более 500 получили ранения от рук американских военных, привели к подписанию договоров Торрихоса-Картера 7 сентября 1977 года, которые предусматривали передачу Панамского канала под юрисдикцию Панамы в 1999 году", - пояснил Дельгадо. США, по словам профессора, в принципе всегда стремились к доминированию в американском регионе. Он привел в пример доктрину Монро, согласно которой вся Америка — это зона интересов США, а также политику президента Франклина Рузвельта, известную как "Большая дубинка", которая оправдывала колониализм в отношении Америки. "Эта политика объясняет позицию президента Трампа и других американских политиков, которые, несмотря на четкие положения договоров о передаче канала Панаме, согласно которым с 1999 года и по сей день канал является наследием панамского народа и панамского государства, по-прежнему считают, что канал должен служить исключительно интересам Соединенных Штатов", - указал Дельгадо. С завершением действия в 1999 году Договора о защите канала вступил в силу Договор о постоянном нейтралитете Панамского канала - открытое и бессрочное соглашение, первоначально подписанное между Панамой и США и ратифицированное более чем 40 странами, включая Российскую Федерацию. Он является обязующим для Соединенных Штатов, а также Панамы и государств, ратифицировавших его, устанавливает запрет на присутствие в зоне канала иностранных вооруженных сил и утверждает его единственным администратором Республику Панаму.

https://ria.ru/20250219/panama-2000202600.html

https://ria.ru/20250226/panama-2001618360.html

https://ria.ru/20250219/kanal-2000203473.html

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в мире, сша, панама, панамский канал, дональд трамп, франклин рузвельт