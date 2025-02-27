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Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития - РИА Новости, 27.02.2025
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17:34 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/oppozitsija-2002006999.html
Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития
Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития - РИА Новости, 27.02.2025
Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития
Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов в четверг выдвинул простой вотум недоверия министру экономического развития Дмитрию Алайбе, заявил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:34:00+03:00
2025-02-27T17:34:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов в четверг выдвинул простой вотум недоверия министру экономического развития Дмитрию Алайбе, заявил депутат Петр Бурдужа. Оппозиция предлагала пригласить Алайбу на слушания в парламент в связи с экономическим кризисом, но парламентское большинство не поддержало эту инициативу. "Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия министру экономического развития и цифровизации Дмитрию Алайбе. Экономический и социальный кризис, с которым в настоящее время сталкивается Молдавия, — этот результат некомпетентности и плохого управления экономическими процессами в стране. За последние два года мы наблюдаем снижение импорта практически по всем направлениям, а также снижение промышленного производства на протяжении трех лет подряд", - заявил Бурдужа с трибуны парламента. По его словам, министерство экономического развития и цифровизации должно выработать политику и выразить свое мнение по всем экономическим процессам. В частности, оппозиция обвиняет министра в "провале разработки, реализации и мониторинга экономических политик, неэффективном управлении и отсутствии конкретных действий по преодолению экономических проблем". Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития

Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития Алайбе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов в четверг выдвинул простой вотум недоверия министру экономического развития Дмитрию Алайбе, заявил депутат Петр Бурдужа.
Оппозиция предлагала пригласить Алайбу на слушания в парламент в связи с экономическим кризисом, но парламентское большинство не поддержало эту инициативу.
"Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия министру экономического развития и цифровизации Дмитрию Алайбе. Экономический и социальный кризис, с которым в настоящее время сталкивается Молдавия, — этот результат некомпетентности и плохого управления экономическими процессами в стране. За последние два года мы наблюдаем снижение импорта практически по всем направлениям, а также снижение промышленного производства на протяжении трех лет подряд", - заявил Бурдужа с трибуны парламента.
По его словам, министерство экономического развития и цифровизации должно выработать политику и выразить свое мнение по всем экономическим процессам. В частности, оппозиция обвиняет министра в "провале разработки, реализации и мониторинга экономических политик, неэффективном управлении и отсутствии конкретных действий по преодолению экономических проблем".
Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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