https://ria.ru/20250227/oppozitsija-2002006999.html

Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития

Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития - РИА Новости, 27.02.2025

Оппозиция в Молдавии выдвинула вотум недоверия министру экономразвития

Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов в четверг выдвинул простой вотум недоверия министру экономического развития Дмитрию Алайбе, заявил... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:34:00+03:00

2025-02-27T17:34:00+03:00

2025-02-27T17:34:00+03:00

в мире

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов в четверг выдвинул простой вотум недоверия министру экономического развития Дмитрию Алайбе, заявил депутат Петр Бурдужа. Оппозиция предлагала пригласить Алайбу на слушания в парламент в связи с экономическим кризисом, но парламентское большинство не поддержало эту инициативу. "Блок коммунистов и социалистов выдвигает простой вотум недоверия министру экономического развития и цифровизации Дмитрию Алайбе. Экономический и социальный кризис, с которым в настоящее время сталкивается Молдавия, — этот результат некомпетентности и плохого управления экономическими процессами в стране. За последние два года мы наблюдаем снижение импорта практически по всем направлениям, а также снижение промышленного производства на протяжении трех лет подряд", - заявил Бурдужа с трибуны парламента. По его словам, министерство экономического развития и цифровизации должно выработать политику и выразить свое мнение по всем экономическим процессам. В частности, оппозиция обвиняет министра в "провале разработки, реализации и мониторинга экономических политик, неэффективном управлении и отсутствии конкретных действий по преодолению экономических проблем". Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.

https://ria.ru/20241205/moldavija-1987506823.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия