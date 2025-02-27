https://ria.ru/20250227/opasnost-2001965231.html

На Кубани объявили авиационную опасность

На Кубани объявили авиационную опасность - РИА Новости, 27.02.2025

На Кубани объявили авиационную опасность

Авиационную опасность объявили в Динском районе Краснодарского края, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:19:00+03:00

2025-02-27T15:19:00+03:00

2025-02-27T15:19:00+03:00

динской район

краснодарский край

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

мюнхенская конференция по безопасности

россия

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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Авиационную опасность объявили в Динском районе Краснодарского края, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Жители Динского района, в Краснодарском крае объявлена "Авиационная опасность". Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

динской район

краснодарский край

россия

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2025

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динской район, краснодарский край, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности, россия