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На Кубани объявили авиационную опасность - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/opasnost-2001965231.html
На Кубани объявили авиационную опасность
На Кубани объявили авиационную опасность - РИА Новости, 27.02.2025
На Кубани объявили авиационную опасность
Авиационную опасность объявили в Динском районе Краснодарского края, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:19:00+03:00
2025-02-27T15:19:00+03:00
динской район
краснодарский край
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
мюнхенская конференция по безопасности
россия
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Авиационную опасность объявили в Динском районе Краснодарского края, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Жители Динского района, в Краснодарском крае объявлена "Авиационная опасность". Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
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динской район
краснодарский край
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динской район, краснодарский край, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности, россия
Динской район, Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Россия
На Кубани объявили авиационную опасность

В Динском районе Кубани объявили авиационную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Авиационную опасность объявили в Динском районе Краснодарского края, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Жители Динского района, в Краснодарском крае объявлена "Авиационная опасность". Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДинской районКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныМюнхенская конференция по безопасностиРоссия
 
 
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