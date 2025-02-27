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В ООН приветствовали диалог России и США - РИА Новости, 27.02.2025
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21:07 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/oon-2002062717.html
В ООН приветствовали диалог России и США
В ООН приветствовали диалог России и США - РИА Новости, 27.02.2025
В ООН приветствовали диалог России и США
ООН приветствует диалог РФ и США, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, комментируя прошедшие переговоры представителей Москвы и... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:07:00+03:00
2025-02-27T21:07:00+03:00
в мире
россия
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стефан дюжаррик
оон
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ООН, 27 фев – РИА Новости. ООН приветствует диалог РФ и США, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, комментируя прошедшие переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Стамбуле. "Любой диалог между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию нерешенных вопросов следует приветствовать", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало. Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, кто находится на переговорах в Стамбуле с российской стороны, Захарова сообщила, что это представители российского МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.
https://ria.ru/20250227/putin-2001970929.html
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в мире, россия, сша, стамбул, стефан дюжаррик, оон, турция
В мире, Россия, США, Стамбул, Стефан Дюжаррик, ООН, Турция
В ООН приветствовали диалог России и США

Дюжаррик после переговоров России и США в Стамбуле приветствовал их диалог

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 27 фев – РИА Новости. ООН приветствует диалог РФ и США, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, комментируя прошедшие переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Стамбуле.
"Любой диалог между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию нерешенных вопросов следует приветствовать", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Запад попытается сорвать диалог России с США, заявил Путин
Вчера, 15:31
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.
Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, кто находится на переговорах в Стамбуле с российской стороны, Захарова сообщила, что это представители российского МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.
МИД России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Стамбуле
Вчера, 14:42
 
В миреРоссияСШАСтамбулСтефан ДюжаррикООНТурция
 
 
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