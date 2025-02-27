https://ria.ru/20250227/oon-2002062717.html

В ООН приветствовали диалог России и США

В ООН приветствовали диалог России и США - РИА Новости, 27.02.2025

В ООН приветствовали диалог России и США

ООН приветствует диалог РФ и США, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, комментируя прошедшие переговоры представителей Москвы и... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T21:07:00+03:00

2025-02-27T21:07:00+03:00

2025-02-27T21:07:00+03:00

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стефан дюжаррик

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турция

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ООН, 27 фев – РИА Новости. ООН приветствует диалог РФ и США, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, комментируя прошедшие переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Стамбуле. "Любой диалог между Соединенными Штатами и Россией по урегулированию нерешенных вопросов следует приветствовать", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало. Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, кто находится на переговорах в Стамбуле с российской стороны, Захарова сообщила, что это представители российского МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.

https://ria.ru/20250227/putin-2001970929.html

https://ria.ru/20250227/vstrecha-2001953424.html

россия

сша

стамбул

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в мире, россия, сша, стамбул, стефан дюжаррик, оон, турция