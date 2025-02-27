https://ria.ru/20250227/oon-2001868648.html
Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявили в ООН
Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявили в ООН - РИА Новости, 27.02.2025
Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявили в ООН
Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявил эмиратскому изданию The National заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:26:00+03:00
2025-02-27T09:26:00+03:00
2025-02-27T09:26:00+03:00
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a32dbbb37abe15e923a7ac67c2f36633.jpg
ДУБАЙ, 27 фев - РИА Новости. Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявил эмиратскому изданию The National заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. "Потребуются месяцы, чтобы расчистить завалы, если нам позволят всё сделать, убрать неразорвавшиеся боеприпасы, вывезти тела из этих домов и общин, что само по себе является огромной работой", - сказал он. Флетчер, посетивший сектор Газа ранее в этом месяце, заявил, что анклав сейчас выглядит "хуже, чем всё", что он когда-либо видел. "Я был в некоторых очень сложных местах, как я описал, и я думаю, что реальность такова, что ничто не может подготовить вас к этому (подобным разрушениям - ред.). Я готовился к худшему, а всё было еще хуже", - отметил собеседник издания.
https://ria.ru/20250221/gaza-2000830659.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9397e4e0393badd4179233796c33a690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявили в ООН
Замгенсека ООН Флетчер: расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы
ДУБАЙ, 27 фев - РИА Новости.
Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявил эмиратскому изданию The National
заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.
"Потребуются месяцы, чтобы расчистить завалы, если нам позволят всё сделать, убрать неразорвавшиеся боеприпасы, вывезти тела из этих домов и общин, что само по себе является огромной работой", - сказал он.
Флетчер, посетивший сектор Газа ранее в этом месяце, заявил, что анклав сейчас выглядит "хуже, чем всё", что он когда-либо видел.
"Я был в некоторых очень сложных местах, как я описал, и я думаю, что реальность такова, что ничто не может подготовить вас к этому (подобным разрушениям - ред.). Я готовился к худшему, а всё было еще хуже", - отметил собеседник издания.