https://ria.ru/20250227/oon-2001868648.html

Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявили в ООН

Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявили в ООН - РИА Новости, 27.02.2025

Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявили в ООН

Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявил эмиратскому изданию The National заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:26:00+03:00

2025-02-27T09:26:00+03:00

2025-02-27T09:26:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДУБАЙ, 27 фев - РИА Новости. Расчистка завалов в секторе Газа займет месяцы, заявил эмиратскому изданию The National заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. "Потребуются месяцы, чтобы расчистить завалы, если нам позволят всё сделать, убрать неразорвавшиеся боеприпасы, вывезти тела из этих домов и общин, что само по себе является огромной работой", - сказал он. Флетчер, посетивший сектор Газа ранее в этом месяце, заявил, что анклав сейчас выглядит "хуже, чем всё", что он когда-либо видел. "Я был в некоторых очень сложных местах, как я описал, и я думаю, что реальность такова, что ничто не может подготовить вас к этому (подобным разрушениям - ред.). Я готовился к худшему, а всё было еще хуже", - отметил собеседник издания.

https://ria.ru/20250221/gaza-2000830659.html

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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году