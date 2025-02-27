https://ria.ru/20250227/obuchenie-2001893944.html

Пушилин рассказал о возобновлении обучения в вузах ДНР

Пушилин рассказал о возобновлении обучения в вузах ДНР - РИА Новости, 27.02.2025

Пушилин рассказал о возобновлении обучения в вузах ДНР

Очное обучение в вузах Донецкой Народной Республики возобновится с 31 марта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:06:00+03:00

2025-02-27T11:06:00+03:00

2025-02-27T11:06:00+03:00

донецкая народная республика

денис пушилин

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Очное обучение в вузах Донецкой Народной Республики возобновится с 31 марта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "С 31 марта возобновим очное обучение в республиканских вузах. Такое решение приняли на встрече с ректорами высших учебных заведений", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что на данный момент из-за недостатка мест в общежитиях, а также кабинетов для обучения часть студентов в республике продолжает обучаться дистанционно. Пушилин заявил, что поручил правительству и руководству учебных заведений внедрить механизм аренды дополнительных аудиторий. "Параллельно займемся вопросом поддержки студенческих семей. Понимаю, что молодым родителям порой непросто устроить ребенка в детсад, поэтому окажем необходимую помощь", - добавил он.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981845725.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, общество