https://ria.ru/20250227/obstrely-2001870039.html

Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области

Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области - РИА Новости, 27.02.2025

Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области

Склад с БПЛА, цех по их производству и объект ПВО с военными ВСУ поражены ударами в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:40:00+03:00

2025-02-27T09:40:00+03:00

2025-02-27T09:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Склад с БПЛА, цех по их производству и объект ПВО с военными ВСУ поражены ударами в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Светловодск в Черкасской области – два удара. По складу с БПЛА и по объекту ПВО с военными. Черкассы – прилет на окраине города в цех производства БПЛА", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250227/svo-2001868888.html

черкасская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, черкасская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины