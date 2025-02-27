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Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области - РИА Новости, 27.02.2025
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области
Склад с БПЛА, цех по их производству и объект ПВО с военными ВСУ поражены ударами в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:40:00+03:00
2025-02-27T09:40:00+03:00
2025-02-27T09:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Склад с БПЛА, цех по их производству и объект ПВО с военными ВСУ поражены ударами в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Светловодск в Черкасской области – два удара. По складу с БПЛА и по объекту ПВО с военными. Черкассы – прилет на окраине города в цех производства БПЛА", - сообщил Лебедев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкасская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области
Лебедев: в Черкасской области нанесли удар по складу с БПЛА ВСУ и объекту ПВО