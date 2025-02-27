Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/obstrely-2001870039.html
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области - РИА Новости, 27.02.2025
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области
Склад с БПЛА, цех по их производству и объект ПВО с военными ВСУ поражены ударами в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:40:00+03:00
2025-02-27T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Склад с БПЛА, цех по их производству и объект ПВО с военными ВСУ поражены ударами в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Светловодск в Черкасской области – два удара. По складу с БПЛА и по объекту ПВО с военными. Черкассы – прилет на окраине города в цех производства БПЛА", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250227/svo-2001868888.html
черкасская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черкасская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области

Лебедев: в Черкасской области нанесли удар по складу с БПЛА ВСУ и объекту ПВО

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Склад с БПЛА, цех по их производству и объект ПВО с военными ВСУ поражены ударами в Черкасской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Светловодск в Черкасской области – два удара. По складу с БПЛА и по объекту ПВО с военными. Черкассы – прилет на окраине города в цех производства БПЛА", - сообщил Лебедев.
Оперативно-тактический комплекс Искандер производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В подполье рассказали о взрыве в военной части ВСУ в Чернигове
09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркасская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала