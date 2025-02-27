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При обстреле ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2025
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20:59 27.02.2025 (обновлено: 21:09 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/obstrel-2002059576.html
При обстреле ВСУ пострадал житель Белгородской области
При обстреле ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2025
При обстреле ВСУ пострадал житель Белгородской области
Один мирный житель ранен после атаки ВСУ на село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, он госпитализирован, еще в двух селах есть разрушения,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T20:59:00+03:00
2025-02-27T21:09:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Один мирный житель ранен после атаки ВСУ на село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, он госпитализирован, еще в двух селах есть разрушения, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу и атакам FPV-дронов. В результате обстрела ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал он.Гладков добавил, что, предварительно, в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы.Отмечается, что ещё одно село в Волоконовском районе атаковано FPV-дроном. В селе Коновалово от удара беспилотника о кровлю частного дома повреждены крыша и надворная постройка.Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы.
https://ria.ru/20250227/bespilotniki-2001874278.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле ВСУ пострадал житель Белгородской области

Гладков: при обстреле белгородского села Тишанка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Один мирный житель ранен после атаки ВСУ на село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, он госпитализирован, еще в двух селах есть разрушения, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу и атакам FPV-дронов. В результате обстрела ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал он.
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Гладков добавил, что, предварительно, в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы.
Отмечается, что ещё одно село в Волоконовском районе атаковано FPV-дроном. В селе Коновалово от удара беспилотника о кровлю частного дома повреждены крыша и надворная постройка.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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