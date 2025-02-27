https://ria.ru/20250227/obstrel-2002059576.html

При обстреле ВСУ пострадал житель Белгородской области

При обстреле ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2025

При обстреле ВСУ пострадал житель Белгородской области

Один мирный житель ранен после атаки ВСУ на село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, он госпитализирован, еще в двух селах есть разрушения,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T20:59:00+03:00

2025-02-27T20:59:00+03:00

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белгородская область

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Один мирный житель ранен после атаки ВСУ на село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, он госпитализирован, еще в двух селах есть разрушения, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу и атакам FPV-дронов. В результате обстрела ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал он.Гладков добавил, что, предварительно, в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы.Отмечается, что ещё одно село в Волоконовском районе атаковано FPV-дроном. В селе Коновалово от удара беспилотника о кровлю частного дома повреждены крыша и надворная постройка.Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы.

https://ria.ru/20250227/bespilotniki-2001874278.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия