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ВСУ обстреляли Энергодар с беспилотника - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/obstrel-2001926245.html
ВСУ обстреляли Энергодар с беспилотника
ВСУ обстреляли Энергодар с беспилотника - РИА Новости, 27.02.2025
ВСУ обстреляли Энергодар с беспилотника
Украинский дрон-камикадзе атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, повреждено остекление в одном из домов, пострадавших и возгораний нет, сообщил глава РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:10:00+03:00
2025-02-27T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, повреждено остекление в одном из домов, пострадавших и возгораний нет, сообщил глава города Максим Пухов. "Киевским режимом при помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в Энергодаре. В результате атаки повреждено остекление в одном из домов. Пострадавших и возгораний нет", - написал Пухов в Telegram-канале. По его словам, сохраняется угроза повторных атак. "Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств", - добавил Пухов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250227/gorlovka-2001893264.html
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энергодар, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия
ВСУ обстреляли Энергодар с беспилотника

Глава Энергодара Пухов: ВСУ обстреляли город с беспилотника, поврежден дом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, повреждено остекление в одном из домов, пострадавших и возгораний нет, сообщил глава города Максим Пухов.
"Киевским режимом при помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в Энергодаре. В результате атаки повреждено остекление в одном из домов. Пострадавших и возгораний нет", - написал Пухов в Telegram-канале.
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По его словам, сохраняется угроза повторных атак.
"Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств", - добавил Пухов.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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