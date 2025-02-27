https://ria.ru/20250227/obstrel-2001926245.html

ВСУ обстреляли Энергодар с беспилотника

ВСУ обстреляли Энергодар с беспилотника - РИА Новости, 27.02.2025

ВСУ обстреляли Энергодар с беспилотника

Украинский дрон-камикадзе атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, повреждено остекление в одном из домов, пострадавших и возгораний нет, сообщил глава РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:10:00+03:00

2025-02-27T13:10:00+03:00

2025-02-27T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, повреждено остекление в одном из домов, пострадавших и возгораний нет, сообщил глава города Максим Пухов. "Киевским режимом при помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в Энергодаре. В результате атаки повреждено остекление в одном из домов. Пострадавших и возгораний нет", - написал Пухов в Telegram-канале. По его словам, сохраняется угроза повторных атак. "Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств", - добавил Пухов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250227/gorlovka-2001893264.html

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энергодар, запорожская аэс, происшествия