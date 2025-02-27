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В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 27.02.2025 (обновлено: 10:16 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/obstrel-2001872441.html
В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ
В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ
Удар нанесен в Харьковской области, предположительно, по объекту ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:47:00+03:00
2025-02-27T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Удар нанесен в Харьковской области, предположительно, по объекту ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Харьков - прилет в промзону", - сообщил Лебедев. Он добавил, что, предположительно, снаряд попал в объект ПВО.
https://ria.ru/20250227/obstrely-2001870039.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ

Лебедев: пущенный в промзону в Харьковской области снаряд попал по объекту ПВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд, выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Удар нанесен в Харьковской области, предположительно, по объекту ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков - прилет в промзону", - сообщил Лебедев.
Он добавил, что, предположительно, снаряд попал в объект ПВО.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в Черкасской области
09:40
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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