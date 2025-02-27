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В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ
В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ
Удар нанесен в Харьковской области, предположительно, по объекту ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:47:00+03:00
2025-02-27T09:47:00+03:00
2025-02-27T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Удар нанесен в Харьковской области, предположительно, по объекту ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Харьков - прилет в промзону", - сообщил Лебедев. Он добавил, что, предположительно, снаряд попал в объект ПВО.
https://ria.ru/20250227/obstrely-2001870039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ
Лебедев: пущенный в промзону в Харьковской области снаряд попал по объекту ПВО