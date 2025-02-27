https://ria.ru/20250227/obstrel-2001872441.html

В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ

В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025

В Харьковской области нанесли удар по объекту ПВО ВСУ

Удар нанесен в Харьковской области, предположительно, по объекту ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:47:00+03:00

2025-02-27T09:47:00+03:00

2025-02-27T10:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg

ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Удар нанесен в Харьковской области, предположительно, по объекту ПВО ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Харьков - прилет в промзону", - сообщил Лебедев. Он добавил, что, предположительно, снаряд попал в объект ПВО.

https://ria.ru/20250227/obstrely-2001870039.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире