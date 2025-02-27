https://ria.ru/20250227/obstrel-2001864779.html

Подполье сообщило об ударе по заводу в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по заводу в Сумской области - РИА Новости, 27.02.2025

Подполье сообщило об ударе по заводу в Сумской области

Удар в Сумской области на севере Украины нанесен в районе завода "Сумыхимпром", куда заходят для разгрузки составы с техникой и боекомплектами для ВСУ, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:11:00+03:00

2025-02-27T09:11:00+03:00

2025-02-27T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Удар в Сумской области на севере Украины нанесен в районе завода "Сумыхимпром", куда заходят для разгрузки составы с техникой и боекомплектами для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Еще одно попадание в городе в направлении завода "Сумыхимпром" прилетело в 1.40 (мск) и в 3.30 (мск). Завод оснащен большими складами и ангарами. На завод заходят для разгрузки составы с военной техникой и боекомплектами", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250227/vsu-2001864225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире