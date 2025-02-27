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Подполье сообщило об ударе по заводу в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по заводу в Сумской области - РИА Новости, 27.02.2025
Подполье сообщило об ударе по заводу в Сумской области
Удар в Сумской области на севере Украины нанесен в районе завода "Сумыхимпром", куда заходят для разгрузки составы с техникой и боекомплектами для ВСУ, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:11:00+03:00
2025-02-27T09:11:00+03:00
2025-02-27T09:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Удар в Сумской области на севере Украины нанесен в районе завода "Сумыхимпром", куда заходят для разгрузки составы с техникой и боекомплектами для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Еще одно попадание в городе в направлении завода "Сумыхимпром" прилетело в 1.40 (мск) и в 3.30 (мск). Завод оснащен большими складами и ангарами. На завод заходят для разгрузки составы с военной техникой и боекомплектами", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250227/vsu-2001864225.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе по заводу в Сумской области
Лебедев: в Сумской области нанесли удар по заводу, где разгружают технику ВСУ