Рейтинг@Mail.ru
В подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю нацистов - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 27.02.2025 (обновлено: 09:43 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/oblast-2001871065.html
В подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю нацистов
В подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю нацистов - РИА Новости, 27.02.2025
В подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю нацистов
Удар нанесен в Киевской области по тренировочному лагерю одной из запрещенных в РФ нацистских организаций, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:41:00+03:00
2025-02-27T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
россия
обухов
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_8c422ad113919438914622ce1698d561.jpg
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Удар нанесен в Киевской области по тренировочному лагерю одной из запрещенных в РФ нацистских организаций, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Обухове (Киевской области - ред.) – прилет по тренировочному лагерю одной из запрещенных в России нацистских организаций", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html
киевская область
россия
обухов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_86870431e20a2cb50f9f4bdfa590a137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киевская область, россия, обухов, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Обухов, Сергей Лебедев
В подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю нацистов

В Киевской области ВС РФ нанесли удар по тренировочному лагерю нацистов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Удар нанесен в Киевской области по тренировочному лагерю одной из запрещенных в РФ нацистских организаций, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Обухове (Киевской области - ред.) – прилет по тренировочному лагерю одной из запрещенных в России нацистских организаций", - сказал Лебедев.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Подполье сообщило об ударе по группе боевиков ВСУ в районе Сум
16 февраля, 00:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьРоссияОбуховСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала