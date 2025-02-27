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В подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю нацистов
В подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю нацистов - РИА Новости, 27.02.2025
В подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю нацистов
Удар нанесен в Киевской области по тренировочному лагерю одной из запрещенных в РФ нацистских организаций, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:41:00+03:00
2025-02-27T09:41:00+03:00
2025-02-27T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Удар нанесен в Киевской области по тренировочному лагерю одной из запрещенных в РФ нацистских организаций, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Обухове (Киевской области - ред.) – прилет по тренировочному лагерю одной из запрещенных в России нацистских организаций", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html
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киевская область, россия, обухов, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Обухов, Сергей Лебедев
В подполье рассказали об ударе по тренировочному лагерю нацистов
В Киевской области ВС РФ нанесли удар по тренировочному лагерю нацистов