https://ria.ru/20250227/nst-2001835581.html

В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси

В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси - РИА Новости, 27.02.2025

В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации такси

"Национальный совет такси" (НСТ) предложил внести изменения в законопроект о локализации машин такси, в том числе включить в него меры господдержки отрасли и... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:33:00+03:00

2025-02-27T00:33:00+03:00

2025-02-27T00:33:00+03:00

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Национальный совет такси" (НСТ) предложил внести изменения в законопроект о локализации машин такси, в том числе включить в него меры господдержки отрасли и исключить балльную систему оценки уровня локализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСТ. В январе 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей такси. "Национальный совет такси" (НСТ) призвал внести существенные правки в законопроект о локализации такси. Среди предложений: добавить механизмы субсидирования отрасли и специализированную программу субсидии лизинга для таксомоторных компаний, а также исключить балльную систему", - говорится в сообщении НСТ. Исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская объяснила необходимость этих изменений ростом расходов таксопарков на покупку, обслуживание и содержание авто, отметив важность для перевозчиков широкого выбора автомобилей по модельному ряду и стоимости. "В вопросе локализации нужно услышать бизнес такси, который говорит – нам нужен широкий выбор, нам нужна господдержка в части закупок новых машин в парк", - привели в пресс-службе НСТ слова Лозинской. Рост стоимости покупки, обслуживания и содержания автомобилей приводит к тому, что у таксопарков становится меньше денег на обновление парка, и они будут максимально долго использовать уже купленные автомобили, отметил в свою очередь председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов.

https://ria.ru/20241129/gosduma-1986387039.html

https://ria.ru/20250219/taksi-2000180673.html

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экономика, россия, госдума рф, московская торгово-промышленная палата