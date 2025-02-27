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Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 27.02.2025
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12:53 27.02.2025 (обновлено: 12:54 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/novgorod-2001921950.html
Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде
Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 27.02.2025
Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде
Восемь иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда на рынке... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:53:00+03:00
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россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Восемь иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда на рынке в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие организовано военными следственными органами СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, военного комиссариата и военной комендатуры при силовой поддержке Росгвардии. "В ходе рейда на территории рынка выявлено свыше 50 иностранных граждан, а также восемь человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Их доставили в военкомат для постановки на воинский учет", - рассказали РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону. Всего по итогам рейда 42 человека привлечены к административной ответственности, решается вопрос о депортации шести мигрантов.Следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде восемь мигрантов доставили в военкомат, не вставших на учет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Восемь иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда на рынке в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие организовано военными следственными органами СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, военного комиссариата и военной комендатуры при силовой поддержке Росгвардии.
"В ходе рейда на территории рынка выявлено свыше 50 иностранных граждан, а также восемь человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Их доставили в военкомат для постановки на воинский учет", - рассказали РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону.
Всего по итогам рейда 42 человека привлечены к административной ответственности, решается вопрос о депортации шести мигрантов.
Следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Хабаровске мигрантов с российским гражданством доставили в военкоматы
6 февраля, 05:47
 
РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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