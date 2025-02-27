https://ria.ru/20250227/novgorod-2001921950.html

Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде

Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 27.02.2025

Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде

Восемь иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда на рынке... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:53:00+03:00

2025-02-27T12:53:00+03:00

2025-02-27T12:54:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Восемь иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда на рынке в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие организовано военными следственными органами СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, военного комиссариата и военной комендатуры при силовой поддержке Росгвардии. "В ходе рейда на территории рынка выявлено свыше 50 иностранных граждан, а также восемь человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Их доставили в военкомат для постановки на воинский учет", - рассказали РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону. Всего по итогам рейда 42 человека привлечены к административной ответственности, решается вопрос о депортации шести мигрантов.Следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.

https://ria.ru/20250206/habarovsk-1997641866.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия