Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области
МО РФ: российские войска вернули контроль над Никольским в Курской области
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский", — говорится в сводке.
© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили Никольский в Курской области
© Инфографика
Российские подразделения освободили Никольский в Курской области
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражения подразделениям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Гончаровки, Гуеви, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины и Суджи, также отбили две контратаки противника.
Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику ВСУ в районах 25 населенных пунктов в Курской области и девяти — в Сумской.
За сутки ВСУ потеряли:
- более 240 человек убитыми и ранеными;
- танк;
- две БМП;
- четыре бронетранспортера;
- 17 боевых бронемашин;
- 18 автомобилей;
- шесть артиллерийских орудий, в том числе одну американскую САУ Paladin;
- миномет;
- две пусковые установки ЗРК "С-300" и "Бук-М1";
- радиолокационную станцию ЗРК "С-300";
- одну единицу инженерной техники.
Уничтожены также восемь пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18