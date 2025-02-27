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Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 27.02.2025 (обновлено: 14:59 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/nikolskiy--2001931489.html
Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области
Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области - РИА Новости, 27.02.2025
Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области
Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:33:00+03:00
2025-02-27T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражения подразделениям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Гончаровки, Гуеви, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины и Суджи, также отбили две контратаки противника.Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику ВСУ в районах 25 населенных пунктов в Курской области и девяти — в Сумской.За сутки ВСУ потеряли:Уничтожены также восемь пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250226/sever-2001744716.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области

МО РФ: российские войска вернули контроль над Никольским в Курской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский", — говорится в сводке.
© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили Никольский в Курской области
Российские подразделения освободили Никольский в Курской области
© Инфографика
Российские подразделения освободили Никольский в Курской области
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражения подразделениям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Гончаровки, Гуеви, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины и Суджи, также отбили две контратаки противника.
Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику ВСУ в районах 25 населенных пунктов в Курской области и девяти — в Сумской.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Бойцы "Севера" рассказали, как освобождали Погребки и Орловку
Вчера, 15:46
За сутки ВСУ потеряли:
  • более 240 человек убитыми и ранеными;
  • танк;
  • две БМП;
  • четыре бронетранспортера;
  • 17 боевых бронемашин;
  • 18 автомобилей;
  • шесть артиллерийских орудий, в том числе одну американскую САУ Paladin;
  • миномет;
  • две пусковые установки ЗРК "С-300" и "Бук-М1";
  • радиолокационную станцию ЗРК "С-300";
  • одну единицу инженерной техники.
Уничтожены также восемь пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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