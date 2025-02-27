https://ria.ru/20250227/nikolskiy--2001931489.html

Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области

Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области - РИА Новости, 27.02.2025

Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области

Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:33:00+03:00

2025-02-27T13:33:00+03:00

2025-02-27T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские войска освободили поселок Никольский в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражения подразделениям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Гончаровки, Гуеви, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины и Суджи, также отбили две контратаки противника.Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику ВСУ в районах 25 населенных пунктов в Курской области и девяти — в Сумской.За сутки ВСУ потеряли:Уничтожены также восемь пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250226/sever-2001744716.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность