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Появились подробности о задержании экс-ректора НГЛУ - РИА Новости, 27.02.2025
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15:15 27.02.2025 (обновлено: 15:22 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/nglu-2001964218.html
Появились подробности о задержании экс-ректора НГЛУ
Появились подробности о задержании экс-ректора НГЛУ - РИА Новости, 27.02.2025
Появились подробности о задержании экс-ректора НГЛУ
Бывший ректор Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) и директор Института непрерывного образования НГЛУ задержаны по подозрению в превышении... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:15:00+03:00
2025-02-27T15:22:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Бывший ректор Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) и директор Института непрерывного образования НГЛУ задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, речь идет об изъятии части выписанных сотрудникам премий на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, с 2023 по 2024 год бывший ректор НГЛУ на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования, без законных на то оснований вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщины обращали в свою пользу. Сумма незаконно полученных денежных средств превысила 1 миллион рублей."Возбуждены уголовные дела по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Подозреваемые задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.Ранее в НГЛУ сообщили РИА Новости, что правоохранительные органы проводят следственные действия в вузе по делу, которое возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим ректором Жанной Никоновой. В 2024 году в НГЛУ работала большая комиссия министерства науки и высшего образования России, которая нашла множество нарушений финансового характера, после чего проверку проводила прокуратура Нижегородской области и другие правоохранительные структуры.
https://ria.ru/20250226/primore-2001622391.html
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происшествия, россия, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижегородская область
Появились подробности о задержании экс-ректора НГЛУ

Экс-ректор НГЛУ Никонова задержана по делу о превышении должностных полномочий

© Фото : Минобрнауки РоссииЖанна Никонова
Жанна Никонова - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Минобрнауки России
Жанна Никонова. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Бывший ректор Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) и директор Института непрерывного образования НГЛУ задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, речь идет об изъятии части выписанных сотрудникам премий на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год бывший ректор НГЛУ на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования, без законных на то оснований вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщины обращали в свою пользу. Сумма незаконно полученных денежных средств превысила 1 миллион рублей.
"Возбуждены уголовные дела по факту превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Подозреваемые задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
Ранее в НГЛУ сообщили РИА Новости, что правоохранительные органы проводят следственные действия в вузе по делу, которое возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим ректором Жанной Никоновой. В 2024 году в НГЛУ работала большая комиссия министерства науки и высшего образования России, которая нашла множество нарушений финансового характера, после чего проверку проводила прокуратура Нижегородской области и другие правоохранительные структуры.
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