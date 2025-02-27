https://ria.ru/20250227/nato-2002019752.html
Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине
Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине - РИА Новости, 27.02.2025
Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:10:00+03:00
2025-02-27T18:10:00+03:00
2025-02-27T18:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что не только Украина должна забыть о перспективе вступления в НАТО, но и альянс должен оставить попытки сделать из постукраинского пространства форпост у границ России. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО. По его мнению, именно стремление Украины вступить в альянс и привело к военному конфликту. "Важно также, чтобы и НАТО забыла об Украине и больше не стремилась создать на постукраинском пространстве форпост у границ России для провокаций и агрессии", - заявил Рогов РИА Новости. По его словам, любые упоминания о НАТО или действия в этом направлении – это "гарантированная война, горе и смерти" для жителей Украины.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001815971.html
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в мире, украина, владимир рогов, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Владимир Рогов, Дональд Трамп, НАТО
Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине
Член ОП Рогов призвал НАТО оставить попытки создать форпост у границ России