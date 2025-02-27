https://ria.ru/20250227/nato-2002019752.html

Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине

Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине - РИА Новости, 27.02.2025

Рогов призвал НАТО навсегда забыть об Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:10:00+03:00

2025-02-27T18:10:00+03:00

2025-02-27T18:10:00+03:00

в мире

украина

владимир рогов

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_0b34942de2f66f888f0856e4ecdef461.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что не только Украина должна забыть о перспективе вступления в НАТО, но и альянс должен оставить попытки сделать из постукраинского пространства форпост у границ России. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО. По его мнению, именно стремление Украины вступить в альянс и привело к военному конфликту. "Важно также, чтобы и НАТО забыла об Украине и больше не стремилась создать на постукраинском пространстве форпост у границ России для провокаций и агрессии", - заявил Рогов РИА Новости. По его словам, любые упоминания о НАТО или действия в этом направлении – это "гарантированная война, горе и смерти" для жителей Украины.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001815971.html

https://ria.ru/20250227/ssha-2001929530.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир рогов, дональд трамп, нато