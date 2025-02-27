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ЕС и НАТО не способны обеспечить мир на континенте, заявили в Германии - РИА Новости, 27.02.2025
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15:04 27.02.2025 (обновлено: 15:06 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/nato-2001959617.html
ЕС и НАТО не способны обеспечить мир на континенте, заявили в Германии
ЕС и НАТО не способны обеспечить мир на континенте, заявили в Германии - РИА Новости, 27.02.2025
ЕС и НАТО не способны обеспечить мир на континенте, заявили в Германии
ЕС и НАТО не обладают достаточной военной мощью, экономическим единством и политической волей, чтобы гарантировать мир на континенте без поддержки США, считает... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:04:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ЕС и НАТО не обладают достаточной военной мощью, экономическим единством и политической волей, чтобы гарантировать мир на континенте без поддержки США, считает бывший американский дипломат в Германии и почетный профессор Боннского университета Джеймс Бинденагель. "Члены НАТО и Европейского союза в настоящее время не обладают военной мощью, экономическим единством и политической волей, чтобы обеспечить мир на Украине и заполнить вакуум, который сейчас заполняют Соединенные Штаты", - отметил Бинденагель в комментарии телеканалу NBC. Телеканал также напомнил, что лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц 23 февраля сказал, что характер заявлений президента США Дональда Трампа свидетельствует о том, что "американцы в значительной степени безразличны к судьбе Европы".
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в мире, сша, германия, украина, фридрих мерц, дональд трамп, нато, хдс/хсс, евросоюз
В мире, США, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, НАТО, ХДС/ХСС, Евросоюз
ЕС и НАТО не способны обеспечить мир на континенте, заявили в Германии

Экс-дипломат Бинденагель: ЕС и НАТО не способны обеспечить мир без поддержки США

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ЕС и НАТО не обладают достаточной военной мощью, экономическим единством и политической волей, чтобы гарантировать мир на континенте без поддержки США, считает бывший американский дипломат в Германии и почетный профессор Боннского университета Джеймс Бинденагель.
«
"Члены НАТО и Европейского союза в настоящее время не обладают военной мощью, экономическим единством и политической волей, чтобы обеспечить мир на Украине и заполнить вакуум, который сейчас заполняют Соединенные Штаты", - отметил Бинденагель в комментарии телеканалу NBC.
Телеканал также напомнил, что лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц 23 февраля сказал, что характер заявлений президента США Дональда Трампа свидетельствует о том, что "американцы в значительной степени безразличны к судьбе Европы".
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В миреСШАГерманияУкраинаФридрих МерцДональд ТрампНАТОХДС/ХССЕвросоюз
 
 
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