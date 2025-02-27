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Экс-депутат Рады назвал заявление Трампа о НАТО сигналом Зеленскому
Экс-депутат Рады назвал заявление Трампа о НАТО сигналом Зеленскому - РИА Новости, 27.02.2025
Экс-депутат Рады назвал заявление Трампа о НАТО сигналом Зеленскому
Экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег Царев назвал заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии перспектив для членства Украины... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:05:00+03:00
2025-02-27T11:05:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег Царев назвал заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии перспектив для членства Украины в НАТО четким сигналом киевскому режиму и показателем того, что с точкой зрения России нужно считаться. Ранее Трамп заявил, Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО. По его мнению, именно стремление Украины вступить в альянс и привело к военному конфликту. "По сути, Трамп дал четкий сигнал киевскому режиму во главе с Зеленским, что цель, ради которой Украина спровоцировала военный конфликт с Россией, недостижима. Украину в НАТО не ждут", - сказал Царев РИА Новости. По его словам, с другой стороны, Россия доказала, что с ее точкой зрения надо считаться. "У Украины участь незавидная. Глядя, как Трамп готовит сделку с Украиной, как суетятся европейцы в желании тоже что-нибудь урвать, создается впечатление, что Украина как раненое, но еще живое животное, а другие хищники уже приготовились разрывать ее еще живое тело", - сказал Царев.
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в мире, украина, россия, дональд трамп, олег царев
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Олег Царев
Экс-депутат Рады назвал заявление Трампа о НАТО сигналом Зеленскому
Экс-депутат Рады Царев: Трамп дал четкий сигнал, что Украину в НАТО не ждут
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег Царев назвал заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии перспектив для членства Украины в НАТО четким сигналом киевскому режиму и показателем того, что с точкой зрения России нужно считаться.
Ранее Трамп заявил, Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО. По его мнению, именно стремление Украины вступить в альянс и привело к военному конфликту.
"По сути, Трамп дал четкий сигнал киевскому режиму во главе с Зеленским, что цель, ради которой Украина спровоцировала военный конфликт с Россией, недостижима. Украину в НАТО не ждут", - сказал Царев РИА Новости.
По его словам, с другой стороны, Россия доказала, что с ее точкой зрения надо считаться.
"У Украины участь незавидная. Глядя, как Трамп готовит сделку с Украиной, как суетятся европейцы в желании тоже что-нибудь урвать, создается впечатление, что Украина как раненое, но еще живое животное, а другие хищники уже приготовились разрывать ее еще живое тело", - сказал Царев.