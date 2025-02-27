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Население Украины может сократиться до 25 миллионов человек, пишет WP - РИА Новости, 27.02.2025
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12:21 27.02.2025 (обновлено: 13:02 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/naselenie-2001912856.html
Население Украины может сократиться до 25 миллионов человек, пишет WP
Население Украины может сократиться до 25 миллионов человек, пишет WP - РИА Новости, 27.02.2025
Население Украины может сократиться до 25 миллионов человек, пишет WP
Население Украины в случае сохранения нынешней демографической тенденции может сократиться до 25 миллионов к 2050 году и до 15 миллионов - к 2100 году, пишет... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:21:00+03:00
2025-02-27T13:02:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Население Украины в случае сохранения нынешней демографической тенденции может сократиться до 25 миллионов к 2050 году и до 15 миллионов - к 2100 году, пишет газета Washington Post. "Если демографические тенденции сохранятся, то к середине века население Украины составит около 25 миллионов человек, а в 2100 году - всего 15 миллионов", - говорится в сообщении. Издание пишет, что еще до начала военного конфликта на Украине демографические показатели страны были одними из худших в мире. На сегодняшний день по меньшей мере пять миллионов жителей уехали из страны и живут за границей. Заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак заявила, что страна хотела бы вернуть всех уехавших обратно, однако указала на то, что это сделать не получится. Марчак отметила, что на рынке труда страны наблюдается "огромный дефицит". Газета отмечает, что в 2001 году на Украине на одну женщину приходилось в среднем 1,1 ребенка, что было самым низким показателем в мире на тот момент. В июле Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) сообщил, что этот показатель стал ниже 1.0. Издание пишет, что вскоре после начала военного конфликта на Украине клиника вспомогательной репродукции "Мать и дитя" и ряд других учреждений стали предлагать военнослужащим и их семьям услуги, в том числе замораживание спермы, с большими скидками или даже бесплатно. "Ежемесячно в "Мать и дитя" приходят около 200 военнослужащих Украины. На сегодняшний день услугой воспользовались около трех тысяч военнослужащих", - говорится в статье. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. По ее словам, новое учрежденное министерство единства Украины должно простимулировать возвращение уехавших граждан, но пока неясно, каким образом это будет осуществляться. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241021/ukraina-1979180708.html
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в мире, украина, владимир зеленский, мать и дитя, оон
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мать и дитя, ООН
Население Украины может сократиться до 25 миллионов человек, пишет WP

WP: население Украины к 2050 году может сократиться до 25 миллионов человек

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Население Украины в случае сохранения нынешней демографической тенденции может сократиться до 25 миллионов к 2050 году и до 15 миллионов - к 2100 году, пишет газета Washington Post.
"Если демографические тенденции сохранятся, то к середине века население Украины составит около 25 миллионов человек, а в 2100 году - всего 15 миллионов", - говорится в сообщении.
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Заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак заявила, что страна хотела бы вернуть всех уехавших обратно, однако указала на то, что это сделать не получится. Марчак отметила, что на рынке труда страны наблюдается "огромный дефицит".
Газета отмечает, что в 2001 году на Украине на одну женщину приходилось в среднем 1,1 ребенка, что было самым низким показателем в мире на тот момент. В июле Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) сообщил, что этот показатель стал ниже 1.0.
Издание пишет, что вскоре после начала военного конфликта на Украине клиника вспомогательной репродукции "Мать и дитя" и ряд других учреждений стали предлагать военнослужащим и их семьям услуги, в том числе замораживание спермы, с большими скидками или даже бесплатно. "Ежемесячно в "Мать и дитя" приходят около 200 военнослужащих Украины. На сегодняшний день услугой воспользовались около трех тысяч военнослужащих", - говорится в статье.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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