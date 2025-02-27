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МВД предупредило о мошенничестве в Telegram - РИА Новости, 27.02.2025
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13:14 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/mvd-2001927243.html
МВД предупредило о мошенничестве в Telegram
МВД предупредило о мошенничестве в Telegram - РИА Новости, 27.02.2025
МВД предупредило о мошенничестве в Telegram
Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально можно заработать криптовалюту, активно используются... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:14:00+03:00
2025-02-27T13:14:00+03:00
технологии
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально можно заработать криптовалюту, активно используются мошенниками для обмана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально возможно заработать криптовалюту, не лучший способ тратить свое время. На фоне старта второго сезона Hamster Kombat мошенники активно используют так называемые "тапалки" для обмана пользователей", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, мошенники могут реализовать сразу несколько схем. Одна из них - "Скам-проекты", когда мошенники создают игру и продвигают ее в социальных сетях и мессенджерах. Игра предполагает выполнение простейших действий для получения внутриигровой монеты, которую можно будет конвертировать в криптовалюту. Чтобы "заработать" больше, активно предлагают за реальные деньги докупить "премиум" или усиления для персонажа, но пользователя при попытке вывода средств ждет лишь "еще одно предложение пополнить игровой счет". Другая популярная схема - фишинг. Злоумышленники создают поддельные ресурсы, обещают выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелёк, что приводит к компрометации аккаунтов и потере средств. "Фиксировались случаи распространения ВПО, мимикрирующего под подобного рода проекты и направленного на похищение кодовых фраз от криптокошельков", - заключили в МВД.
https://ria.ru/20250128/moshenniki-1995846383.html
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РИА Новости
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технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД предупредило о мошенничестве в Telegram

МВД: мошенники в Telegram используют "тапалки" для обмана пользователей

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально можно заработать криптовалюту, активно используются мошенниками для обмана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально возможно заработать криптовалюту, не лучший способ тратить свое время. На фоне старта второго сезона Hamster Kombat мошенники активно используют так называемые "тапалки" для обмана пользователей", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, мошенники могут реализовать сразу несколько схем. Одна из них - "Скам-проекты", когда мошенники создают игру и продвигают ее в социальных сетях и мессенджерах. Игра предполагает выполнение простейших действий для получения внутриигровой монеты, которую можно будет конвертировать в криптовалюту. Чтобы "заработать" больше, активно предлагают за реальные деньги докупить "премиум" или усиления для персонажа, но пользователя при попытке вывода средств ждет лишь "еще одно предложение пополнить игровой счет".
Другая популярная схема - фишинг. Злоумышленники создают поддельные ресурсы, обещают выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелёк, что приводит к компрометации аккаунтов и потере средств.
"Фиксировались случаи распространения ВПО, мимикрирующего под подобного рода проекты и направленного на похищение кодовых фраз от криптокошельков", - заключили в МВД.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх
28 января, 10:47
 
ТехнологииTelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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