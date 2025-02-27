https://ria.ru/20250227/ms-2001845804.html

Зеленскому сообщили страшную новость о соглашении с США

Зеленскому сообщили страшную новость о соглашении с США - РИА Новости, 27.02.2025

Зеленскому сообщили страшную новость о соглашении с США

Владимиру Зеленскому придется подписать с США соглашение о ресурсах даже несмотря на отсутствие в соглашении положений о гарантиях безопасности для Украины,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:12:00+03:00

2025-02-27T03:12:00+03:00

2025-02-27T03:12:00+03:00

сша

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется подписать с США соглашение о ресурсах даже несмотря на отсутствие в соглашении положений о гарантиях безопасности для Украины, которые требует глава киевского режима, пишет японское издание Mainichi Shimbun."Зеленский сейчас находится в безвыходном положении — на разработку ресурсов придется согласиться", — говорится в публикации.Автор статьи также отмечает, что на фоне крайнего ухудшения отношений между Украиной и США подписание сделки — чуть ли не единственный способ для Киева не потерять поддержку Вашингтона.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким образом 500 миллиардов долларов.В среду Зеленский заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности. При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.Американский президент, в свою очередь, подтвердил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001837680.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001821962.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001815971.html

сша

украина

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сша, украина, киев, владимир зеленский