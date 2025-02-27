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Зеленскому сообщили страшную новость о соглашении с США - РИА Новости, 27.02.2025
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03:12 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ms-2001845804.html
Зеленскому сообщили страшную новость о соглашении с США
Зеленскому сообщили страшную новость о соглашении с США - РИА Новости, 27.02.2025
Зеленскому сообщили страшную новость о соглашении с США
Владимиру Зеленскому придется подписать с США соглашение о ресурсах даже несмотря на отсутствие в соглашении положений о гарантиях безопасности для Украины,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:12:00+03:00
2025-02-27T03:12:00+03:00
сша
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется подписать с США соглашение о ресурсах даже несмотря на отсутствие в соглашении положений о гарантиях безопасности для Украины, которые требует глава киевского режима, пишет японское издание Mainichi Shimbun."Зеленский сейчас находится в безвыходном положении — на разработку ресурсов придется согласиться", — говорится в публикации.Автор статьи также отмечает, что на фоне крайнего ухудшения отношений между Украиной и США подписание сделки — чуть ли не единственный способ для Киева не потерять поддержку Вашингтона.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким образом 500 миллиардов долларов.В среду Зеленский заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности. При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.Американский президент, в свою очередь, подтвердил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001837680.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001821962.html
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сша, украина, киев, владимир зеленский
США, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Зеленскому сообщили страшную новость о соглашении с США

MS: Зеленскому придется подписать соглашение о ресурсах с США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется подписать с США соглашение о ресурсах даже несмотря на отсутствие в соглашении положений о гарантиях безопасности для Украины, которые требует глава киевского режима, пишет японское издание Mainichi Shimbun.
«
"Зеленский сейчас находится в безвыходном положении — на разработку ресурсов придется согласиться", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Раде обвинили Зеленского в убийстве главы МВД Украины
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Автор статьи также отмечает, что на фоне крайнего ухудшения отношений между Украиной и США подписание сделки — чуть ли не единственный способ для Киева не потерять поддержку Вашингтона.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким образом 500 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. 26 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп высказался о возвращении Киеву утраченных территорий
Вчера, 21:40
В среду Зеленский заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности. При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Американский президент, в свою очередь, подтвердил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Украина может забыть о НАТО, заявил Трамп
Вчера, 20:44
 
СШАУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
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