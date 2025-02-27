https://ria.ru/20250227/moskva-2001996169.html

В Москве наступила "радиационная" оттепель

В Москве наступила "радиационная" оттепель - РИА Новости, 27.02.2025

В Москве наступила "радиационная" оттепель

Весенняя "радиационная" оттепель наступила в Москве в четверг, воздух прогрелся до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:48:00+03:00

2025-02-27T16:48:00+03:00

2025-02-27T16:56:00+03:00

общество

москва

железнодорожный

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Весенняя "радиационная" оттепель наступила в Москве в четверг, воздух прогрелся до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве сегодня наконец-то наступила настоящая весенняя "радиационная" оттепель. К 15.00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 2 градусов, на Балчуге - плюс 2,5, МГУ - плюс 3,5. Повсеместно по области тоже наблюдается оттепель от плюс 0,8 - в Серебряных Прудах, до плюс 4,1 – в Железнодорожном. Даже на севере Подмосковья – в Клину и Талдоме плюс 3,4 и плюс 3,5, соответственно. Такой температурный фон в середине дня больше характерен для третьей декады марта, то есть природа как бы перенесла москвичей на месяц вперед", - рассказал Тишковец. Он отметил, что подобного рода оттепель наступает под действием солнечной радиации в холодный период на фоне отрицательных температур, когда столбик дневных термометров преодолевает отметку 0 градусов. "Такому стремительному повышению температуры способствует не только антициклональная погода, но и минимум снежного покрова - три сантиметра, а также отдача тепла строениями, деревьями, кустами, заборами и другими объектами, которые сильно нагреваются на ярком солнце", - уточнил Тишковец. Синоптик добавил, что, несмотря на холодные ночи, весенний процесс запущен, и теперь в Москве ежедневно будет слабый "плюс", а уже с 4 марта среднесуточная температура воздуха станет выше 0 градусов, а это претензия на скорое, преждевременное – на 2-3 недели раньше сроков - наступление метеорологической весны. Снежный покров в столице исчезнет к середине марта.

https://ria.ru/20250227/soltsne-2001988564.html

https://ria.ru/20250222/pogoda-2000946401.html

москва

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общество, москва, железнодорожный, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода