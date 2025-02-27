https://ria.ru/20250227/moskva-2001901412.html

В Москве задержали экс-ректора НГЛУ, сообщил источник

В Москве задержали экс-ректора НГЛУ, сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2025

В Москве задержали экс-ректора НГЛУ, сообщил источник

Бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову задержали в Москве по делу о растрате в вузе, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:47:00+03:00

2025-02-27T11:47:00+03:00

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происшествия

москва

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову задержали в Москве по делу о растрате в вузе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Бывшего ректора НГЛУ задержали в Москве по делу о растрате", - сообщил собеседник агентства. Местные Telegram-каналы в конце 2024 года сообщали о том, что экс-ректора НГЛУ подозревают в финансовых махинациях в университете, однако официальной информации об этом не было. В Нижегородском лингвистическом университете отказались комментировать информацию о бывшем руководителе, но сказали, что с утра в вузе проводятся обыски. "В 2024 году у нас их столько было… Сегодня тоже, да", - заявила собеседница агентства. Никонова возглавляла НГЛУ с 2019 года по октябрь 2024 года, когда она покинула пост в связи с истечением срока полномочий.

https://ria.ru/20250225/kchr-2001573916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва