https://ria.ru/20250227/moskva-2001901412.html
В Москве задержали экс-ректора НГЛУ, сообщил источник
В Москве задержали экс-ректора НГЛУ, сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2025
В Москве задержали экс-ректора НГЛУ, сообщил источник
Бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову задержали в Москве по делу о растрате в вузе, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:47:00+03:00
2025-02-27T11:47:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову задержали в Москве по делу о растрате в вузе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Бывшего ректора НГЛУ задержали в Москве по делу о растрате", - сообщил собеседник агентства. Местные Telegram-каналы в конце 2024 года сообщали о том, что экс-ректора НГЛУ подозревают в финансовых махинациях в университете, однако официальной информации об этом не было. В Нижегородском лингвистическом университете отказались комментировать информацию о бывшем руководителе, но сказали, что с утра в вузе проводятся обыски. "В 2024 году у нас их столько было… Сегодня тоже, да", - заявила собеседница агентства. Никонова возглавляла НГЛУ с 2019 года по октябрь 2024 года, когда она покинула пост в связи с истечением срока полномочий.
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происшествия, москва
В Москве задержали экс-ректора НГЛУ, сообщил источник
В Москве экс-ректора НГЛУ Никонову задержали по делу о растрате
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову задержали в Москве по делу о растрате в вузе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Бывшего ректора НГЛУ задержали в Москве
по делу о растрате", - сообщил собеседник агентства.
Местные Telegram-каналы в конце 2024 года сообщали о том, что экс-ректора НГЛУ подозревают в финансовых махинациях в университете, однако официальной информации об этом не было.
В Нижегородском лингвистическом университете отказались комментировать информацию о бывшем руководителе, но сказали, что с утра в вузе проводятся обыски. "В 2024 году у нас их столько было… Сегодня тоже, да", - заявила собеседница агентства.
Никонова возглавляла НГЛУ с 2019 года по октябрь 2024 года, когда она покинула пост в связи с истечением срока полномочий.