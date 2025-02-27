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В Москве кот-шотландец проглотил ленточку длиной 60 сантиметров и лег спать - РИА Новости, 27.02.2025
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10:26 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/moskva-2001883909.html
В Москве кот-шотландец проглотил ленточку длиной 60 сантиметров и лег спать
В Москве кот-шотландец проглотил ленточку длиной 60 сантиметров и лег спать - РИА Новости, 27.02.2025
В Москве кот-шотландец проглотил ленточку длиной 60 сантиметров и лег спать
Шотландский кот в Москве проглотил ленту длиной 60 сантиметров, заел ее кормом и лег спать - столичным ветеринарам пришлось потрудиться, чтобы достать инородный РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:26:00+03:00
2025-02-27T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Шотландский кот в Москве проглотил ленту длиной 60 сантиметров, заел ее кормом и лег спать - столичным ветеринарам пришлось потрудиться, чтобы достать инородный предмет без операции, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. Отмечается, что владельцы скоттиш-фолда по кличке Феня "внезапно" застали питомца за поеданием ленточки от подарка. Зная о том, что тянуть и вытаскивать подобные предметы ни в коем случае нельзя, хозяевам оставалось лишь отстраненно наблюдать за происходящим. Покончив с лентой, "борцуха" заел ее сухим кормом, запил водичкой и преспокойно улегся спать. Тем временем сонного кота уже везли в клинику на максимально возможной скорости. "Поскольку предмет еще находился в желудке, ветврач Елена Алексеевна Катаева вызвала у пациента медикаментозную рвоту и от ленточки удалось избавиться без операции. Феня установил своеобразный рекорд на самое длинное инородное тело в этом году - 60 сантиметров", - говорится в сообщении.
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москва, общество
Москва, Общество
В Москве кот-шотландец проглотил ленточку длиной 60 сантиметров и лег спать

В Москве кот-шотландец проглотил ленточку длиной 60 сантиметров и заел ее кормом

© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"Кот Феня породы скоттиш-фолд, который проглотил ленту длиной 60 сантиметров
Кот Феня породы скоттиш-фолд, который проглотил ленту длиной 60 сантиметров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : ГБУ "Мосветобъединение"
Кот Феня породы скоттиш-фолд, который проглотил ленту длиной 60 сантиметров
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Шотландский кот в Москве проглотил ленту длиной 60 сантиметров, заел ее кормом и лег спать - столичным ветеринарам пришлось потрудиться, чтобы достать инородный предмет без операции, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии.
Отмечается, что владельцы скоттиш-фолда по кличке Феня "внезапно" застали питомца за поеданием ленточки от подарка. Зная о том, что тянуть и вытаскивать подобные предметы ни в коем случае нельзя, хозяевам оставалось лишь отстраненно наблюдать за происходящим. Покончив с лентой, "борцуха" заел ее сухим кормом, запил водичкой и преспокойно улегся спать. Тем временем сонного кота уже везли в клинику на максимально возможной скорости.
"Поскольку предмет еще находился в желудке, ветврач Елена Алексеевна Катаева вызвала у пациента медикаментозную рвоту и от ленточки удалось избавиться без операции. Феня установил своеобразный рекорд на самое длинное инородное тело в этом году - 60 сантиметров", - говорится в сообщении.
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