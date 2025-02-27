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В Молдавии обвинили Евросоюз в проведении политических экспериментов - РИА Новости, 27.02.2025
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20:32 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/moldaviya-2002057576.html
В Молдавии обвинили Евросоюз в проведении политических экспериментов
В Молдавии обвинили Евросоюз в проведении политических экспериментов - РИА Новости, 27.02.2025
В Молдавии обвинили Евросоюз в проведении политических экспериментов
Евросоюз использует Молдавию, чтобы проводить в республике политические эксперименты, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T20:32:00+03:00
2025-02-27T20:32:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз использует Молдавию, чтобы проводить в республике политические эксперименты, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Молдавия для Евросоюза— это лишь бедное государство, полигон для экспериментов и объект колониального влияния", - заявил Лунгу журналистам. Он отмечает, что европейские чиновники, которые приезжают в Кишинев, не видят в местных политиках равных. "Молдавию просто используют... поскольку мы являемся самой бедной страной Европы, пенсии не поднялись до европейского уровня, зарплаты не поднялись, у нас захваченная система юстиции. О чем еще можно говорить?", - отмечает политик. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20250223/es-2001165799.html
https://ria.ru/20250126/moldavija-1995577610.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Евросоюз
В Молдавии обвинили Евросоюз в проведении политических экспериментов

Политик Лунгу: ЕС использует Молдавию для политических экспериментов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз использует Молдавию, чтобы проводить в республике политические эксперименты, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
«
"Молдавия для Евросоюза— это лишь бедное государство, полигон для экспериментов и объект колониального влияния", - заявил Лунгу журналистам.
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Он отмечает, что европейские чиновники, которые приезжают в Кишинев, не видят в местных политиках равных.
«
"Молдавию просто используют... поскольку мы являемся самой бедной страной Европы, пенсии не поднялись до европейского уровня, зарплаты не поднялись, у нас захваченная система юстиции. О чем еще можно говорить?", - отмечает политик.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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