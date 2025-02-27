https://ria.ru/20250227/moldavija-2002036696.html

Молдавия запустила процесс закрытия Российского центра науки и культуры

Молдавия запустила процесс закрытия Российского центра науки и культуры - РИА Новости, 27.02.2025

Молдавия запустила процесс закрытия Российского центра науки и культуры

Власти Молдавии уже запустили процесс закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе и намерены довести его до конца, хотя это и потребует времени,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:50:00+03:00

2025-02-27T18:50:00+03:00

2025-02-27T18:50:00+03:00

россия

молдавия

кишинев

мария захарова

майя санду

дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Власти Молдавии уже запустили процесс закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе и намерены довести его до конца, хотя это и потребует времени, заявил в четверг министр культуры республики Сергей Продан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в четверг заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах. "Расторжение соглашения требует времени. Существуют международные процедуры, которые необходимо соблюдать. Это не чрезвычайная ситуация и не реакция на чрезвычайную ситуацию. Это процесс, который уже начался, и мы доведем его до конца", - заявил Продан журналистам. По его словам, инициатором процесса денонсации соглашения является именно министерство культуры, которое координирует свои действия с министерством иностранных дел. Продан признал, что "этот процесс не произойдет в одночасье". МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250218/moldaviya-2000054980.html

https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000660106.html

https://ria.ru/20250213/moldavija-1999175348.html

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молдавия

кишинев

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россия, молдавия, кишинев, мария захарова, майя санду, дмитрий песков