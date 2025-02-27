Молдавия запустила процесс закрытия Российского центра науки и культуры
Продан: Молдавия уже начала процесс закрытия РЦНК и доведет его до конца
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 фев - РИА Новости. Власти Молдавии уже запустили процесс закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе и намерены довести его до конца, хотя это и потребует времени, заявил в четверг министр культуры республики Сергей Продан.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в четверг заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах.
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"Расторжение соглашения требует времени. Существуют международные процедуры, которые необходимо соблюдать. Это не чрезвычайная ситуация и не реакция на чрезвычайную ситуацию. Это процесс, который уже начался, и мы доведем его до конца", - заявил Продан журналистам.
По его словам, инициатором процесса денонсации соглашения является именно министерство культуры, которое координирует свои действия с министерством иностранных дел. Продан признал, что "этот процесс не произойдет в одночасье".
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.