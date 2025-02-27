В Раде рассказали о нарушениях прав человека при мобилизации на Украине
Омбудсмен Рады Лубинец: регулярно получаю сообщения о нарушениях при мобилизации
© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в четверг, что еженедельно получает сообщения о возможных нарушениях прав человека сотрудниками украинских военкоматов при мобилизации.
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"Еженедельно получаю сообщения о вероятных нарушениях прав человека со стороны работников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)… Если нарушение прав человека подтверждено, требую должной реакции", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
По его словам, есть случаи, когда сотрудники военкоматов препятствуют проведению проверок по фактам возможных нарушений.
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"Мы все с вами имеем не только права, но и обязанности перед государством. Сейчас наш долг - это защита страны. Поэтому мобилизация продолжается, офис омбудсмена контролирует процесс и реагирует на нарушения. А работники ТЦК должны нести ответственность за свои незаконные действия, ведь произвол и беззаконие всегда порождают хаос", - добавил Лубинец.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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