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ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 27.02.2025

ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:44:00+03:00

2025-02-27T12:44:00+03:00

2025-02-27T12:44:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомарково, Ступочки, Васюковка, Верхнекаменское, Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа и два орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность