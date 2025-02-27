https://ria.ru/20250227/mishustin-2001964085.html

В правительстве предложили создать портал с рейтингом автошкол

В правительстве предложили создать портал с рейтингом автошкол - РИА Новости, 27.02.2025

В правительстве предложили создать портал с рейтингом автошкол

Кабмин предлагает создать специальный информационный портал, где будут размещены показатели автошкол, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:15:00+03:00

2025-02-27T15:15:00+03:00

2025-02-27T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кабмин предлагает создать специальный информационный портал, где будут размещены показатели автошкол, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство предлагает скорректировать действующее законодательство. Теперь качество таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы. Эти данные станут размещаться на специальном информационном ресурсе, который будет для всех доступен и регулярно обновляться", - сказал Мишустина на заседании правительства.По мнению главы кабмина, так у граждан появится возможность подробно узнать о конкретной организации, где они планируют проходить обучение, и оставить отзыв тому месту, где они учились."Рассчитываем, что таким образом будет создан объективный рейтинг, который позволит значительно повысить качество обучения автомобилистов. А значит снизить количество происшествий на транспорте. Сделать более безопасными дороги для всех – и пешеходов, и водителей", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241103/avtoshkola-1981636080.html

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михаил мишустин, россия, правительство рф, общество